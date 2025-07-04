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Израиль предоставит Украине дополнительную гуманитарную помощь: о чем идет речь

Киев • УНН

 • 32 просмотра

Израиль предоставит Украине дополнительную гуманитарную помощь, включающую современные системы водоснабжения для сотен тысяч граждан в разрушенных обстрелами районах. Решение принял министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар, помощь передаст Национальное агентство по международному сотрудничеству.

Израиль предоставит Украине дополнительную гуманитарную помощь: о чем идет речь

Израиль предоставит Украине дополнительную гуманитарную помощь, которая включает современные системы водоснабжения для сотен тысяч граждан в районах, где инфраструктура была разрушена в результате российских обстрелов. Об этом сообщил в Telegram посол Израиля в Украине Михаил Бродский, передает УНН.

Детали

Как отметил посол, соответствующее решение принял министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар. Помощь передаст Национальное агентство по международному сотрудничеству при МИД Израиля.

Каждая из систем водоснабжения сможет обеспечить питьевой водой десятки тысяч людей. Они будут установлены в восточных регионах Украины, где население страдает от острой нехватки воды

– заявил Бродский.

Посол добавил, что новая гуманитарная помощь финансируется из бюджета министерства иностранных дел и является продолжением приверженности Израиля поддержке Украины.

С начала войны, в феврале 2022 года, Израиль уже предоставил значительную гуманитарную помощь, включая воздушные и наземные "мосты" с поставками продовольствия, медикаментов и другого необходимого оборудования. В первые месяцы войны также был развернут полевой госпиталь, а в первом квартале 2025 года были распределены сотни генераторов в пострадавших от обстрелов регионах

– заявил Бродский.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что правительство Германии активно работает над закупкой в США двух систем ПВО Patriot для Украины.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

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Израиль
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