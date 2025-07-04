Ізраїль надасть Україні додаткову гуманітарну допомогу: про що йдеться

Ізраїль надасть Україні додаткову гуманітарну допомогу, яка включає сучасні системи водопостачання для сотень тисяч громадян у районах, де інфраструктура була зруйнована внаслідок російських обстрілів. Про це повідомив у Telegram посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський, передає УНН.

Як зазначив посол, відповідне рішення ухвалив міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар. Допомога передасть Національне агентство з міжнародного співробітництва при МЗС Ізраїлю.

Кожна із систем водопостачання зможе забезпечити питною водою десятки тисяч людей. Вони будуть встановлені у східних регіонах України, де населення страждає від гострої нестачі води

Посол додав, що нова гуманітарна допомога фінансується з бюджету міністерства закордонних справ та є продовженням відданості Ізраїлю підтримці України.

З початку війни, у лютому 2022 року, Ізраїль вже надав значну гуманітарну допомогу, включаючи повітряні та наземні "мости" з постачанням продовольства, медикаментів та іншого необхідного обладнання. У перші місяці війни також було розгорнуто польовий госпіталь, а у першому кварталі 2025 року було розподілено сотні генераторів у постраждалих від обстрілів регіонах