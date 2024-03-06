Израиль отклонил конвой продовольственной помощи в северную Газу

Израиль отклонил гуманитарный конвой в северную Газу. Об этом сообщает Всемирная продовольственная программа ООН, передает УНН.

Детали

Израильские вооруженные силы отказали в пропуске конвоя с гуманитарной помощью в северную часть Газы.

Колонна, которая состояла из 14 грузовиков с продовольствием, была направлена новым маршрутом через пограничный контрольно-пропускной пункт.

По информации, отчаявшиеся люди ограбили помощь. Экспортировано около 200 тонн продовольствия.

Добавим

Доставка продовольствия в северную часть Газы стала особенно трудной из-за ограниченных дорожных маршрутов - единственный доступный способ перевозки значительного количества необходимых для борьбы с голодом продуктов.

Доставку помощи в Газу замедлили из-за споров об ответственности за безопасность конвоев