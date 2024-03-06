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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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Ізраїль відхилив конвой продовольчої допомоги до північної Гази

Київ • УНН

 • 30793 перегляди

Ізраїль відхилив конвой продовольчої допомоги, що прямував на північ Гази.

Ізраїль відхилив конвой продовольчої допомоги до північної Гази

Ізраїль відхилив гуманітарний конвой до північної Гази. Про це повідомляє Всесвітня продовольча програма ООН, передає УНН.

Деталі

Ізраїльські збройні сили відмовили в пропуску конвою з гуманітарною допомогою до північної частини Гази.

Колона, яка складалася з 14 вантажівок з продовольством, була направлена новим маршрутом через прикордонний контрольно-пропускний пункт.

За інформацією, зневірені люди пограбували допомогу. Експортовано близько 200 тонн продовольства.

Додамо

Доставка продовольства в північну частину Гази стала особливо важкою через обмежені дорожні маршрути – єдиний доступний спосіб перевезення значної кількості необхідних для боротьби з голодом продуктів.

Доставку допомоги в Газу сповільнили через суперечки щодо відповідальності за безпеку конвоїв 05.03.24, 23:25 • 31376 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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