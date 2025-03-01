Израиль лоббирует перед США сохранить российские базы в Сирии - Reuters

Израиль лоббирует перед Соединенными Штатами, чтобы "Сирия оставалась слабой и децентрализованной", в том числе "позволяя россии сохранять там свои военные базы", чтобы противостоять растущему влиянию Турции в стране, со ссылкой на четыре источника, знакомые с усилиями, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Часто напряженные связи Турции с Израилем претерпели серьезное напряжение во время войны в Газе, и израильские официальные лица сообщили Вашингтону, что новые исламистские правители Сирии, которых поддерживает Анкара, угрожают границам Израиля, говорят источники.

Лоббирование, как отмечает издание, указывает на согласованную кампанию Израиля по влиянию на политику США в критический для Сирии момент, когда исламисты, которые свергли Башара Асада, пытаются стабилизировать раздробленное государство и заставить Вашингтон отменить карательные санкции.

"Израиль донес свои взгляды до высших должностных лиц США во время встреч в Вашингтоне в феврале и последующих встреч в Израиле с представителями Конгресса США", сообщили три источника в США и еще один человек, знакомый с переговорами.

Основные моменты были также распространены среди некоторых высокопоставленных чиновников США в израильской "белой книге", сообщили два источника.

"Больше всего Израиль боится, что Турция придет и защитит этот новый сирийский исламистский порядок, который затем станет базой для ХАМАС и других боевиков", - сказал Арон Лунд, научный сотрудник американского аналитического центра Century International.

Источники сообщили, что неясно, в какой степени администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность принятия предложений Израиля. Она мало что сказала о Сирии, оставив неопределенность как в отношении будущего санкций, так и в отношении того, будут ли оставаться силы США, развернутые на северо-востоке, указывает издание.

Лунд сказал, что Израиль имеет хорошие шансы повлиять на мышление США, назвав новую администрацию дико произраильской. "Сирия сейчас вряд ли даже находится на радаре Трампа. Это низкий приоритет и есть политический вакуум, который нужно заполнить", - сказал он.

Сейчас Израиль глубоко обеспокоен ролью Турции как близкого союзника новых правителей Сирии, сообщили три источника в США, описывая сообщения израильских официальных лиц.

"Чтобы сдержать Турцию, израильские официальные лица пытались убедить официальных лиц США, что россия должна сохранить свою средиземноморскую военно-морскую базу в сирийской провинции Тартус и свою авиабазу Хмеймим в провинции Латакия", сообщили источники.

"Когда израильские официальные лица представили продолжение присутствия России в позитивном свете на встрече с официальными лицами США, некоторые участники были удивлены, утверждая, что Турция - член НАТО - будет лучшим гарантом безопасности Израиля", сообщили два источника в США.

По словам источников, израильские официальные лица были "непоколебимы", что это не так.

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