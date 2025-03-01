Ізраїль лобіює перед США зберегти російські бази в Сирії - Reuters

Ізраїль лобіює перед Сполученими Штатами, щоб "Сирія залишалася слабкою та децентралізованою", у тому числі "дозволяючи росії зберігати там свої військові бази", щоб протистояти зростаючому впливу Туреччини в країні, з посиланням на чотири джерела, знайомі з зусиллями, повідомляє Reuters, пише УНН.

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Часто напружені зв'язки Туреччини з Ізраїлем зазнали серйозної напруги під час війни в Газі, і ізраїльські офіційні особи повідомили Вашингтону, що нові ісламістські правителі Сирії, яких підтримує Анкара, загрожують кордонам Ізраїлю, кажуть джерела.

Лобіювання, як зазначає видання, вказує на узгоджену кампанію Ізраїлю щодо впливу на політику США в критичний для Сирії момент, коли ісламісти, які повалили Башара Асада, намагаються стабілізувати роздроблену державу та змусити Вашингтон скасувати каральні санкції.

"Ізраїль доніс свої погляди до вищих посадових осіб США під час зустрічей у Вашингтоні в лютому та наступних зустрічей в Ізраїлі з представниками Конгресу США", повідомили три джерела у США та ще одна людина, знайома з переговорами.

Основні моменти були також поширені серед деяких високопосадовців США в ізраїльській "білій книзі", повідомили два джерела.

"Найбільше Ізраїль боїться, що Туреччина прийде і захистить цей новий сирійський ісламістський порядок, який потім стане базою для ХАМАС та інших бойовиків", - сказав Арон Лунд, науковий співробітник американського аналітичного центру Century International.

Джерела повідомили, що неясно, якою мірою адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість прийняття пропозицій Ізраїлю. Вона мало що сказала про Сирію, залишивши невизначеність як щодо майбутнього санкцій, так і щодо того, чи залишатимуться сили США, розгорнуті на північному сході, вказує видання.

Лунд сказав, що Ізраїль має хороші шанси вплинути на мислення США, назвавши нову адміністрацію дико проізраїльською. "Сирія зараз навряд чи навіть перебуває на радарі Трампа. Це низький пріоритет і є політичний вакуум, який потрібно заповнити", - сказав він.

Зараз Ізраїль глибоко стурбований роллю Туреччини як близького союзника нових правителів Сирії, повідомили три джерела в США, описуючи повідомлення ізраїльських офіційних осіб.

"Щоб стримати Туреччину, ізраїльські офіційні особи намагалися переконати офіційних осіб США, що росія повинна зберегти свою середземноморську військово-морську базу в сирійській провінції Тартус і свою авіабазу Хмеймім у провінції Латакія", повідомили джерела.

"Коли ізраїльські офіційні особи представили продовження присутності росії в позитивному світлі на зустрічі з офіційними особами США, деякі учасники були здивовані, стверджуючи, що Туреччина - член НАТО - буде кращим гарантом безпеки Ізраїлю", повідомили два джерела в США.

За словами джерел, ізраїльські офіційні особи були "непохитними", що це не так.

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