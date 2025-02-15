рф виводить із Сирії кораблі з боєприпасами - міноборони Британії

Міністерство оборони Великої Британії упродовж останніх днів зафіксувало проходження через Ла-Манш 6 російських військових і торгівельних кораблів, які перевозили боєприпаси. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

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Міністерство оборони Великої Британії протягом останніх днів зафіксувало проходження через Ла-Манш шести російських військових і торгівельних кораблів, які перевозили боєприпаси. Британські військові пояснили, що кораблі, за якими спостерігали Королівський військово-морський флот і Королівські військово-повітряні сили, виходили з Сирії.

Як заявили у міністерстві, росія евакуює свої військові ресурси з Сирії з моменту повалення Асада, що стало "ударом по амбіціях москви на Близькому Сході".

Ці кораблі вийшли з Сирії після того, як путін покинув свого союзника Асада, але вони все ще були озброєні та повні боєприпасів. Це свідчить про те, що росія ослаблена, але залишається загрозою, - сказав міністр оборони Джон Гілі.

Міноборони Британії заявило, що виведення боєприпасів із Сирії свідчить про те, що пріоритетність війни в Україні росією вплинула на її здатність утримувати Асада при владі.

Нагадаємо

Як раніше писав УНН російські кораблі вивозять обладнання та персонал з військової бази в Тартусі. москва веде переговори з новою сирійською владою, маючи слабку позицію через переховування Асада.