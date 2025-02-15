рф виводить із Сирії кораблі з боєприпасами - міноборони Британії
Київ • УНН
Британське міноборони зафіксувало 6 російських кораблів з боєприпасами, що виходять із Сирії через Ла-Манш.
Міністерство оборони Великої Британії упродовж останніх днів зафіксувало проходження через Ла-Манш 6 російських військових і торгівельних кораблів, які перевозили боєприпаси. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
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Міністерство оборони Великої Британії протягом останніх днів зафіксувало проходження через Ла-Манш шести російських військових і торгівельних кораблів, які перевозили боєприпаси. Британські військові пояснили, що кораблі, за якими спостерігали Королівський військово-морський флот і Королівські військово-повітряні сили, виходили з Сирії.
Як заявили у міністерстві, росія евакуює свої військові ресурси з Сирії з моменту повалення Асада, що стало "ударом по амбіціях москви на Близькому Сході".
Ці кораблі вийшли з Сирії після того, як путін покинув свого союзника Асада, але вони все ще були озброєні та повні боєприпасів. Це свідчить про те, що росія ослаблена, але залишається загрозою,
Міноборони Британії заявило, що виведення боєприпасів із Сирії свідчить про те, що пріоритетність війни в Україні росією вплинула на її здатність утримувати Асада при владі.
Нагадаємо
Як раніше писав УНН російські кораблі вивозять обладнання та персонал з військової бази в Тартусі. москва веде переговори з новою сирійською владою, маючи слабку позицію через переховування Асада.