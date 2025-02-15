рф выводит из Сирии корабли с боеприпасами - минобороны Британии

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Киев  •  УНН

 • 9547 просмотра

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Британское минобороны зафиксировало 6 российских кораблей с боеприпасами, выходящих из Сирии через Ла-Манш.

Министерство обороны Великой Британии в течение последних дней зафиксировало прохождение через Ла-Манш 6 российских военных и торговых кораблей, которые перевозили боеприпасы. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Министерство обороны Великобритании за последние дни зафиксировало прохождение через Ла-Манш шести российских военных и торговых кораблей, которые перевозили боеприпасы. Британские военные объяснили, что корабли, за которыми наблюдали Королевский военно-морской флот и Королевские военно-воздушные силы, выходили из Сирии.

Как заявили в министерстве, россия эвакуирует свои военные ресурсы из Сирии с момента свержения Асада, что стало "ударом по амбициям москвы на Ближнем Востоке".

Эти корабли вышли из Сирии после того, как путин покинул своего союзника Асада, но они все еще были вооружены и полны боеприпасов. Это свидетельствует о том, что россия ослаблена, но остается угрозой,

- сказал министр обороны Джон Гили.

Минобороны Британии заявило, что вывод боеприпасов из Сирии свидетельствует о том, что приоритетность войны в Украине Россией повлияла на ее способность удерживать Асада у власти.

Напомним

Как ранее писал УНН российские корабли вывозят оборудование и персонал с военной базы в Тартусе. москва ведет переговоры с новой сирийской властью, имея слабую позицию из-за укрытия Асада.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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