Изменения в воинском учете: кто подлежит исключению и как это работает
Киев • УНН
Парламент принял закон об исключении с воинского учета лиц, признанных непригодными к службе. Военно-учетные документы не будут изыматься, а будут иметь отметку об исключении.
Парламент принял закон, который касается военной службы и учета лиц, признанных непригодными к службе. Один из главных вопросов, возникший после принятия этого законодательного акта, касался того, будут ли такие граждане исключаться с воинского учета.
Об этом на брифинге заявил председатель Центральной военно-врачебной комиссии ВСУ Дмитрий Мирошниченко, передает УНН.
Детали
В соответствии с новым законодательством, лица, признанные непригодными к военной службе, будут исключены с воинского учета. Это предусмотрено статьей 37 закона о воинской обязанности и военной службе
В статье 37 закона прописано, что исключению из учета подлежат следующие категории граждан:
1. Лица, которые умерли или признаны безвестно отсутствующими, или объявлены умершими.
2. Те, кто прекратил гражданство Украины.
3. Граждане, признанные непригодными к военной службе.
4. Лица, достигшие предельного возраста пребывания в запасе.
Однако важно заметить, что при исключении с учета таких лиц их военно-учетный документ не изымается.
Зато в нем будут внесены данные об исключении с учета в соответствии с этими пунктами. Это касается как непригодных к службе лиц, так и тех, кто достиг возраста пребывания в запасе.
Таким образом, закон четко определяет процедуру исключения с учета для определенных категорий граждан.
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