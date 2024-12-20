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Изменения в воинском учете: кто подлежит исключению и как это работает

Изменения в воинском учете: кто подлежит исключению и как это работает

Киев  •  УНН

 • 76 просмотра

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Парламент принял закон об исключении с воинского учета лиц, признанных непригодными к службе. Военно-учетные документы не будут изыматься, а будут иметь отметку об исключении.

Парламент принял закон, который касается военной службы и учета лиц, признанных непригодными к службе. Один из главных вопросов, возникший после принятия этого законодательного акта, касался того, будут ли такие граждане исключаться с воинского учета.

Об этом на брифинге заявил председатель Центральной военно-врачебной комиссии ВСУ Дмитрий Мирошниченко, передает УНН.

Детали

  В соответствии с новым законодательством, лица, признанные непригодными к военной службе, будут исключены с воинского учета. Это предусмотрено статьей 37 закона о воинской обязанности и военной службе  

- рассказал он.

В статье 37 закона прописано, что исключению из учета подлежат следующие категории граждан:

1. Лица, которые умерли или признаны безвестно отсутствующими, или объявлены умершими.

2. Те, кто прекратил гражданство Украины.

3. Граждане, признанные непригодными к военной службе.

4. Лица, достигшие предельного возраста пребывания в запасе.

Однако важно заметить, что при исключении с учета таких лиц их военно-учетный документ не изымается.

Зато в нем будут внесены данные об исключении с учета в соответствии с этими пунктами. Это касается как непригодных к службе лиц, так и тех, кто достиг возраста пребывания в запасе.

Таким образом, закон четко определяет процедуру исключения с учета для определенных категорий граждан.

Напомним,

В Минобороны определили перечень заболеваний для установления годности к военной службе. 

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

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