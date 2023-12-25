Изменение призывного возраста с 27 до 25 лет и не только: СМИ обнародовали детали правительственного законопроекта о мобилизации
Кабинет Министров Украины предложил законопроект о пересмотре порядка мобилизации и прохождения военной службы, включая изменения призывного возраста и отпуска для восстановления после ранения. Вскоре после представления законопроект стал недоступным на сайте Верховной Рады.
Ищут "щели" в обороне: оккупанты давят и постоянно меняют тактику на Авдеевском направлении
Российские войска давят на оборону Авдеевки, ища уязвимые места, но украинские войска удерживают свои позиции.
Количество жертв землетрясения в Китае возросло до 149, двое до сих пор считаются пропавшими без вести
Землетрясение магнитудой 6,2 балла, произошедшее на северо-западе Китая 18 декабря, унесло жизни по меньшей мере 149 человек, двое пропали без вести.
В Раде зарегистрирован законопроект о мобилизации. Его подал Кабмин
Правительство Украины предложило парламенту законопроект по усилению вопросов мобилизации и военной службы, детали которого пока не известны.
ДТП в Киеве на Бориспольской трассе: осложнение движения на въезде в столицу
Авария на Бориспольской трассе под Киевом вызвала пробки на дорогах; полиция призывает быть осторожными при планировании поездок.
В Одесской области правоохранители задержали двух парней, которые снимали работу ПВО
В Одесской области двух человек задержали за то, что они записывали действия противовоздушной обороны во время тревоги, утверждая, что это была "шутка".
СМИ: российских и белорусских спортсменов по верховой езде не пустят на Олимпиаду-2024
Российские и белорусские спортсмены по конному спорту отстранены от участия в Олимпийских играх 2024 года в Париже, сообщает Международная федерация конного спорта (FEI).
В Украине мы сдерживаем российскую имперскую экспансию, которая точит зубы в регион Центральной Европы - глава МИД Чехии
Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский отметил необходимость держать россию подальше от европейских границ, поддерживая Украину для обеспечения региональной безопасности. Он выделил это как ключевую цель политики, упомянув о потенциальных вызовах для консенсуса в ЕС.
Сумщина: на Рождество россияне обстреляли две громады
Российские войска обстреляли Сумскую область из минометов и артиллерии, вызвав 15 взрывов, а также атаковали с помощью беспилотника; вражеский беспилотник был сбит, а боеголовка ракеты найдена.
Насиловал 12-летнюю девочку: будут судить жителя прифронтового села в Донецкой области
Мужчину из Донецкой области обвиняют в неоднократном изнасиловании 12-летней дочери своей сожительницы; преступления были выявлены после того, как жертву поместили в приемную семью.