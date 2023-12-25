Изменение призывного возраста с 27 до 25 лет и не только: СМИ обнародовали детали правительственного законопроекта о мобилизации

Кабмин внес в Раду законопроект по совершенствованию отдельных вопросов мобилизации, воинского учета и прохождения военной службы. Через несколько минут он стал недоступен к просмотру на сайте Верховной Рады, передает УНН.

Как сообщает Громадське, в пояснительной записке говорилось, в частности, о:

изменение призывного возраста с 27 до 25 лет;

совершенствование процедуры воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов;

предоставление возможности военнослужащим, освобожденным из плена, отдохнуть и пройти восстановление путем предоставления им дополнительного отпуска с сохранением денежного обеспечения продолжительностью 90 календарных дней;

исключение срочной военной службы - как вида военной службы. Так, всех военнослужащих срочной военной службы предлагают уволить в запас;

установление, что не подлежат призыву на военную службу по мобилизации в течение двух лет со дня увольнения с военной службы военнообязанные, которые проходили военную службу во время действия правового режима военного положения и были уволены со службы в запас. Такие лица в указанный период могут быть призваны на военную службу с их согласия;

исключение из перечня заключений военно-врачебных комиссий заключения об ограниченной годности к военной службе;

исключение срочной военной службы - как вида военной службы и увольнение со службы в запас всех военнослужащих срочной военной службы;

введение для граждан Украины базовой общевойсковой подготовки до 3 месяцев для всех граждан в возрасте от 18 до 25 лет при всех учебных заведениях;

введение базовой военной службы по желанию до 25 лет для тех, кто не прошел базовую общевойсковую подготовку;

установление ограничения прав граждан Украины, которые уклоняются от постановки на воинский учет и прохождения военной службы;

привлечение к мероприятиям рекрутинга на военную службу центров предоставления административных услуг, центров занятости и центров рекрутинга.

В пояснительной записке отмечается, что законопроект должен создать условия для "надлежащего укомплектования боевых подразделений во время отпора вооруженной агрессии против Украины".

Авторы законопроекта ожидают, что в случае его принятия улучшится процесс комплектования личным составом Вооруженных Сил Украины и других военных формирований во время проведения мобилизации, добавляет издание.

В Раде зарегистрирован законопроект о мобилизации. Его подал Кабмин