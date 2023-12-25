В Раде зарегистрирован законопроект о мобилизации. Его подал Кабмин
Правительство Украины предложило парламенту законопроект по усилению вопросов мобилизации и военной службы, детали которого пока не известны.
ДТП в Киеве на Бориспольской трассе: осложнение движения на въезде в столицу
Авария на Бориспольской трассе под Киевом вызвала пробки на дорогах; полиция призывает быть осторожными при планировании поездок.
В Одесской области правоохранители задержали двух парней, которые снимали работу ПВО
В Одесской области двух человек задержали за то, что они записывали действия противовоздушной обороны во время тревоги, утверждая, что это была "шутка".
СМИ: российских и белорусских спортсменов по верховой езде не пустят на Олимпиаду-2024
Российские и белорусские спортсмены по конному спорту отстранены от участия в Олимпийских играх 2024 года в Париже, сообщает Международная федерация конного спорта (FEI).
В Украине мы сдерживаем российскую имперскую экспансию, которая точит зубы в регион Центральной Европы - глава МИД Чехии
Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский отметил необходимость держать россию подальше от европейских границ, поддерживая Украину для обеспечения региональной безопасности. Он выделил это как ключевую цель политики, упомянув о потенциальных вызовах для консенсуса в ЕС.
Сумщина: на Рождество россияне обстреляли две громады
Российские войска обстреляли Сумскую область из минометов и артиллерии, вызвав 15 взрывов, а также атаковали с помощью беспилотника; вражеский беспилотник был сбит, а боеголовка ракеты найдена.
Насиловал 12-летнюю девочку: будут судить жителя прифронтового села в Донецкой области
Мужчину из Донецкой области обвиняют в неоднократном изнасиловании 12-летней дочери своей сожительницы; преступления были выявлены после того, как жертву поместили в приемную семью.
Это глупость: лукашенко об утверждении, что рф может напасть на НАТО
лукашенко отверг идею нападения россии на НАТО как "чушь", подчеркнув необходимость сосредоточиться на текущих проблемах, а не на новых. Он считает, что решение ситуации в Украине выгодно всем сторонам.
Малышей-основателей Киева переодели к Рождеству
Скульптуры легендарных основателей Киева одеты как ангелы на Рождество, а один из них символически одет как энергетик, чтобы почтить их труд.
Наша ПВО будет становиться только сильнее: Зеленский предостерег российских летчиков
Зеленский похвалил украинскую противовоздушную оборону, заявив, что до Рождества было сбито почти 30 беспилотников и российских самолетов, подчеркнув растущую силу Украины и необходимость для вражеских пилотов пересмотреть свое участие.