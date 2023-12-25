В Раде зарегистрирован законопроект о мобилизации. Его подал Кабмин

Кабинет министров Украины внес в Верховную Раду законопроект по усовершенствованию отдельных вопросов мобилизации. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram, передает УНН.

"Кабинетом Министров Украины, как субъектом законодательной инициативы, зарегистрирован в Верховной Раде Украины: Проект Закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования отдельных вопросов мобилизации, воинского учета и прохождения военной службы" (рег. № 10 378), - сообщил Мельничук.

Деталей документа он не привел.

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