Четырем причастным к избиению военнослужащего территориального центра комплектования и социальной поддержки, которое произошло 4 июля 2024 года в Ворохте, сообщили о подозрении, передает УНН со ссылкой на полицию Ивано-Франковской области.

«В рамках начатого уголовного производства по ч. 2 ст. 296 (Хулиганство, совершенное группой лиц) полицейские установили лиц, причастных к уголовному правонарушению», - говорится в сообщении.

Совместно с сотрудниками УСБУ и при силовой поддержке КОРДа, полицейские провели одновременно несколько десятков обысков в Ворохтянской общине. Изъяли мобильные телефоны у фигурантов и другие вещественные доказательства, которые направили на проведение необходимых экспертиз.

«Следователи ... объявили о подозрениях четырем фигурантам, которые совершали хулиганские действия.

Правонарушители - 1984, 1987, 1995 и 2004 годов рождения. Все они местные жители, ранее не судимые. Суд вскоре изберет подозреваемым меры пресечения. Санкция статьи предусматривает наказание от ограничения свободы до пяти лет до заключения на срок до четырех лет», - говорится в сообщении.

Следствие продолжается. Процессуальное руководство по делу осуществляет Ивано-Франковская областная прокуратура.

Контекст

Конфликт между жителями поселка Ворохта и военнослужащими Верховинского РТЦК и СП произошел 4 июля. В результате столкновения 47-летнему военнослужащему, который на тот момент выполнял служебные обязанности, неизвестные лица нанесли несколько ударов в лицо. Также применили перцовый баллончик, в результате пострадавший получил химический ожог.

Конфлікт між цивільними і працівниками ТЦК у Ворохті: відкрито два провадження