Из-за утренней атаки рф по Одессе без света сейчас более полутысячи абонементов - Кипер

В результате ракетного обстрела в Одессе повреждены инженерные коммуникации газо- и электроснабжения. Об этом информирует глава Одесской облгосадминистрации Олег Кипер, передает УНН.

Детали

Он уточнил, что без электроснабжения сейчас 535 абонентов. Срок восстановления - завтра, 16 марта, утром.

"Без газоснабжения 800 абонентов. Срок восстановления - 16.03.2024 (до конца дня). Аварийные службы работают на месте", - рассказал Кипер.

Напомним

Как сообщалось, российские войска нанесли удар по Одессе, унесший жизни 16 человек, баллистикой - ракетами "Искандер-М" из временно оккупированного Крыма.