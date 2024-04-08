Из-за удара рф в Звягеле на Житомирщине сообщают об угрозе загрязнения воздуха. В ОВА заявляют о превентивных мерах

В результате ночного удара рф по объекту инфраструктуры Звягельской общины Житомирской области существует угроза загрязнения воздуха. Людей призвали не выходить на улицу. Дети будут учиться дистанционно. В ОВА же говорят, что пока загрязнения воздуха не фиксируют, пишет УНН со ссылкой на Звягельскв городской совети заявление председателя Житомирской ОВА Виталия Бунечко в эфире "Радио Свобода".

Сегодня ночью россия нанесла удар по объекту инфраструктуры громады. Жертв среди мирного населения нет. Сейчас существует прямая угроза загрязнения воздуха, поэтому рекомендуется оставаться в помещениях с закрытыми окнами - говорится в сообщении горсовета.

Отмечается, что комиссией ТЭБНС было принято решение о дистанционном обучении в учреждениях общего среднего образования, профессионального предвысшего образования и в высшем профессиональном училище. Для родителей, которым не с кем оставить дошкольников, в садах будут работать дежурные группы.

Дополнение

Как сообщил председатель Житомирской ОВА Виталий Бунечко в эфире "Радио Свобода", загрязнения в Житомирской области пока не фиксируют, меры в Звягельской общине "превентивные".

То, что Звягильским городским советом было рекомендовано сегодня не выходить на улицу и принято решение о том, что детки учатся дистанционно - это больше всего превентивная мера и больше проверка нас на то, можем ли мы работать в условиях эскалации. Сейчас прямой угрозы нет. Работает уже оперативно-следственная группа для установления и фиксации преступлений рф против мирной инфраструктуры государства - заявил Виталий Бунечко.

Он указал, что сейчас работает экологическая инспекция, чтобы "успокоить граждан".

Вражеские дроны ночью атаковали объект критической инфраструктуры в Житомирской области - ОВА