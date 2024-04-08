Вражеские дроны ночью атаковали объект критической инфраструктуры в Житомирской области - ОВА

Вражеские беспилотники-камикадзе атаковали объект критической инфраструктуры в Житомирской области во время атаки прошлой ночью, ПВО сбила часть дронов, без жертв и пострадавших, сообщил в понедельник глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко, пишет УНН.

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"Сегодня ночью во время воздушной тревоги в Житомирской области вражескими дронами-камикадзе был атакован объект критической инфраструктуры", - сообщил Бунечко в Telegram.

По его словам, силам и средствам противовоздушной обороны области удалось сбить часть "шахедов".

По предварительной информации, жертв и пострадавших в результате вражеского удара нет, добавил глава ОВА.

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