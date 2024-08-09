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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Из-за удара рф по Константиновке уже 4 погибших, 24 раненых: Зеленский показал кадры последствий

Киев  •  УНН

9 августа 2024, 10:19  •  28266 просмотра

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Российские террористы атаковали супермаркет и почту в Константиновке Донецкой области. Зеленский сообщил о 4 погибших и по меньшей мере 24 раненых, продолжается спасательная операция.

Российские войска атаковали супермаркет и почту в Константиновке Донецкой области, известно о 4 погибших и по меньшей мере 24 раненых, продолжается спасательная операция, сообщил Президент Владимир Зеленский, пишет УНН.

Детали

"Константиновка, Донецкая область. Удар российских террористов по обычному супермаркету и почте. Люди под завалами. Продолжается спасательная операция, и будет сделано все, чтобы спасти людей. По состоянию на это время известно о четырех погибших. Мои соболезнования родным и близким. По меньшей мере 24 человека ранены", - написал Зеленский в соцсетях, показав кадры с места происшествия.

"россия будет отвечать за этот террор, и мы сделаем все, чтобы мир и в дальнейшем был с Украиной, поддерживал нашу защиту и спасение жизней наших людей", - подчеркнул Президент.

В Офисе Президента подтвердили удар рф по супермаркету в Константиновке9 августа 2024, 09:17 • 19446 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Войнаполитика
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
kostiantynivkaКонстантиновка
donetskДонецк
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