В Офисе Президента подтвердили удар рф по супермаркету в Константиновке
Киев • УНН
Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак подтвердил удар российской армии по супермаркету в Константиновке Донецкой области. Он назвал это очередным террором россиян и войной с гражданскими.
Армия рф ударила по супермаркету в Константиновке Донецкой области, подтвердил руководитель ОП Андрей Ермак, передает УНН.
Удар по супермаркету в Константиновке - очередной террор россиян. Война с гражданскими - это все, что они умеют. россия должна почувствовать сполна расплату за все, что она делает
рф обстріляла Костянтинівку на Донеччині: в пабліках пишуть про удар в районі супермаркета9 августа 2024, 09:11 • 14887 просмотров
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