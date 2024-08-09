Киев • УНН
российские войска нанесли удар по Константиновке Донецкой области. Местные сообщают об обстреле района супермаркета, погибших и раненых, а также о пожаре на месте удара.
Армия рф обстреляла город Константиновка Донецкой области, на месте возник пожар. Местные паблики пишут об ударе в районе супермаркета и что есть погибшие и раненые. Об этом передает УНН.
Информацию об ударе по городу подтвердил "Суспільному Донбасс" руководитель МВА Сергей Горбунов.
Местные Telegram-каналы публикуют кадры повреждений и пожара в районе супермаркета. Также пишут, что есть погибшие и раненые.
рф обстріляла 14 населених пунктів Донеччини: 4 загиблих, 12 поранених9 августа 2024, 07:27 • 19664 просмотра