Киев • УНН
Российские войска обстреляли 14 населенных пунктов Донецкой области. Погибло 4 мирных жителей, 12 ранены. Повреждены десятки домов, админзданий и объектов инфраструктуры.
Российские войска за прошедшие сутки обстреляли 14 населенных пунктов Донецкой области, в результате чего погибли 4 жителей Донетчины: 2 в Селидово и 2 в Константиновке. Еще 12 человек в области за сутки получили ранения. Об этом в пятницу сообщил глава ОВА Вадим Филашкин, передает УНН.
За сутки россияне 14 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуированы 617 человек, в том числе 253 ребенка
По словам Филашкина, оперативная ситуация в области по состоянию на утро 9 августа выглядит так:
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