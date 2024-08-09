Российские войска за прошедшие сутки обстреляли 14 населенных пунктов Донецкой области, в результате чего погибли 4 жителей Донетчины: 2 в Селидово и 2 в Константиновке. Еще 12 человек в области за сутки получили ранения. Об этом в пятницу сообщил глава ОВА Вадим Филашкин, передает УНН.

За сутки россияне 14 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуированы 617 человек, в том числе 253 ребенка - рассказал председатель ОВА.

По словам Филашкина, оперативная ситуация в области по состоянию на утро 9 августа выглядит так:

Волновахский район. В Новоукраинке Угледарской громады повреждена хозяйственная постройка.

Покровский район. В Кураховской громаде повреждены 3 дома в Веселой Роще, предприятие в Горняке. В Селидово 2 человека погибли и 11 ранены, повреждены 20 многоэтажек, 6 админзданий и 3 предприятия.

Краматорский район. В Лимане повреждено 5 домов. В Константиновке погибли 2 человека, повреждены 10 многоэтажек и частный дом, админздание и 3 предприятия, нежилое помещение и объект инфраструктуры, 19 автомобилей; в Веролюбовке повреждены 3 дома. В Ильиновской ТГ повреждены 10 объектов: 7 в Заре и 3 в Клебан-Быке.

Бахмутский район. В Нью-Йорке ранен человек, поврежден дом. В Часовоярской ТГ повреждены 13 домов и 2 промышленных здания. В Северске повреждено нежилое здание.

Над Дніпропетровщиною збили два ворожих "шахеди": пошкоджена інфраструктура