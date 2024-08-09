Киев • УНН
Захватчики атаковали Днепропетровскую область артиллерией и беспилотниками, над областью сбили два вражеских "шахеда", повреждена инфраструктура.
Войска рф атаковали Днепропетровскую область артиллерией и беспилотниками, два вражеских "Шахеды" над областью сбили, повреждена инфраструктура. Об этом сообщает председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, пишет УНН.
Ночью бойцы ПвК "Восток" уничтожили над областью два шахеда,
Детали
Лысак также отметил, что почти полтора десятка вражеских атак на Никопольщину произошли вечером и утром.
От российского террора страдали районный центр, Мировская, Марганецкая и Покровская громады. По населенным пунктам агрессор применил артиллерию и дроны-камикадзе.
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