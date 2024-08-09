Войска рф атаковали Днепропетровскую область артиллерией и беспилотниками, два вражеских "Шахеды" над областью сбили, повреждена инфраструктура. Об этом сообщает председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, пишет УНН.

Ночью бойцы ПвК "Восток" уничтожили над областью два шахеда, - говорится в сообщении.

Детали

Лысак также отметил, что почти полтора десятка вражеских атак на Никопольщину произошли вечером и утром.

От российского террора страдали районный центр, Мировская, Марганецкая и Покровская громады. По населенным пунктам агрессор применил артиллерию и дроны-камикадзе.

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