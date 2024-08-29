Из-за удара рф по Купянску пострадал 21 человек, среди которых 10 правоохранителей

В результате авиаудара армии рф по Купянску Харьковской области 28 августа травмировались 11 гражданских и 10 полицейских. Об этом сообщили в Нацполиции, передает УНН.

Детали

По данным правоохранителей, враг ударил ФАБ-500 с модулем УМПК по центру города.

Повреждены 43 многоэтажных и частных домов, автомобили. Также повреждены служебные авто.

Как добавил начальник главного управления Национальной полиции в Харьковской области Владимир Тимошко в эфире "Суспільного", в больнице остаются двое полицейских.

Удар пришелся в центр города... всего было травмировано 11 гражданских и 10 полицейских, которые находились в непосредственной близости от населения удара. Двое полицейских доставлены в госпиталь, один из них находится в состоянии средней тяжести - сказал Тимошко.

28 августа сообщалось, что в Харьковской области российские войска нанесли удар по центру Купянска, используя КАБ