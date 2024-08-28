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Війська рф атакували Куп'янськ на Харківщині: троє поранених, пошкоджено адміністрацію

Київ • УНН

 • 21143 перегляди

Російські окупанти завдали удару по центру Куп'янська у Харківській області, використовуючи КАБ. Внаслідок атаки троє людей поранено, пошкоджено будівлю міської адміністрації.

У Харківській області російські війська завдали удару по центру Куп'янська, використовуючи КАБ, троє людей поранено, пошкоджено будівлю міської адміністрації, повідомив у середу голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.

Окупанти вдарили КАБом по центральній частині Куп’янська. На цю хвилину відомо про трьох поранених. Медики надають всю необхідну допомогу. Пошкоджене приміщення міської адміністрації

- написав Синєгубов у Telegram.

Харківщина зазнала понад 2700 обстрілів рф з початку року27.08.24, 15:15 • 20517 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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