Войска рф атаковали Купянск в Харьковской области: трое раненых, повреждена администрация
Киев • УНН
Российские оккупанты нанесли удар по центру Купянска в Харьковской области, используя КАБ. В результате атаки три человека ранены, повреждено здание городской администрации.
В Харьковской области российские войска нанесли удар по центру Купянска, используя КАБ, три человека ранены, повреждено здание городской администрации, сообщил в среду глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.
Оккупанты ударили КАБом по центральной части Купянска. На эту минуту известно о трех раненых. Медики оказывают всю необходимую помощь. Повреждено здание городской администрации
Харківщина зазнала понад 2700 обстрілів рф з початку року27 августа 2024, 12:15 • 19324 просмотра