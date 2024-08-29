Через удар рф по Куп'янську постраждала 21 людина, серед яких 10 правоохоронців
Київ • УНН
Внаслідок авіаудару РФ по центру Куп'янська постраждало 11 цивільних та 10 поліцейських. Пошкоджено 43 будинки та автомобілі, двоє поліцейських залишаються в лікарні.
Внаслідок авіаудару армії рф по Куп’янську Харківської області 28 серпня травмувались 11 цивільних та 10 поліцейських. Про це повідомили в Нацполіції, передає УНН.
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За даними правоохоронців, ворог вдарив ФАБ-500 з модулем УМПК по центру міста.
Пошкоджено 43 багатоповерхових та приватних будинків, автомобілі. Також пошкоджені службові авто.
Як додав начальник головного управління Національної поліції в Харківській області Володимир Тимошко в ефірі "Суспільного", у лікарні лишаються двоє поліцейських.
Удар прийшовся в центр міста… всього було травмовано 11 цивільних та 10 поліцейський, які знаходились в безпосередній близькості від населення удару. Двоє поліцейських доставлені до шпиталю, один з них знаходиться у стані середньої тяжкості
28 серпня повідомлялось, що у Харківській області російські війська завдали удару по центру Куп'янська, використовуючи КАБ.