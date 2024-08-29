Через удар рф по Куп'янську постраждала 21 людина, серед яких 10 правоохоронців

Внаслідок авіаудару армії рф по Куп’янську Харківської області 28 серпня травмувались 11 цивільних та 10 поліцейських. Про це повідомили в Нацполіції, передає УНН.

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За даними правоохоронців, ворог вдарив ФАБ-500 з модулем УМПК по центру міста.

Пошкоджено 43 багатоповерхових та приватних будинків, автомобілі. Також пошкоджені службові авто.

Як додав начальник головного управління Національної поліції в Харківській області Володимир Тимошко в ефірі "Суспільного", у лікарні лишаються двоє поліцейських.

Удар прийшовся в центр міста… всього було травмовано 11 цивільних та 10 поліцейський, які знаходились в безпосередній близькості від населення удару. Двоє поліцейських доставлені до шпиталю, один з них знаходиться у стані середньої тяжкості