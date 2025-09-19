$41.250.05
Из-за ссоры установил растяжку на мусорном контейнере: на Киевщине погибла женщина, ее муж получил ранения

Киев • УНН

 • 108 просмотра

В Киевской области мужчина заложил гранату в мусорный контейнер, что привело к гибели женщины и ранению ее мужа. Злоумышленнику грозит до 15 лет или пожизненное лишение свободы за умышленное убийство и незаконное хранение оружия.

Из-за ссоры установил растяжку на мусорном контейнере: на Киевщине погибла женщина, ее муж получил ранения

В Киевской области мужчина из-за конфликта заложил гранату в мусорный контейнер, в результате чего погибла женщина, а ее муж получил осколочные ранения. Теперь ему грозит до 15 лет или пожизненное лишение свободы, передает УНН со ссылкой на полицию Киевской области.

Детали

Инцидент произошел в селе Морозовка Барышевской общины.

Установлено, что подозреваемый незаконно хранил гранату по месту жительства. Позже он перенес и закрепил взрывное устройство на двери контейнера для мусора, который использует семья местных жителей, о чем заранее было известно фигуранту. Когда супруги открыли дверцу контейнера, произошел взрыв. 

В результате детонации, 56-летняя женщина погибла на месте, ее 40-летний муж получил телесные повреждения и был госпитализирован.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, в частности просмотра камер видеонаблюдения, опроса возможных свидетелей, правоохранители разоблачили и задержали злоумышленника, причастного к совершению особо тяжкого преступления. Им оказался 60-летний местный житель. 

Кроме того, во время обыска по месту жительства злоумышленника полицейские обнаружили и изъяли пять гранат, два взрывателя и около 460 патронов различного калибра.

Требовал вернуть подаренный телефон: под Киевом мужчина в салоне красоты угрожал бывшей гранатой18.09.25, 17:03 • 2322 просмотра

Добавим

Фигурант задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Вещественные доказательства изъяты.

Следователи сообщили о подозрении фигуранту по факту умышленного убийства, совершенного способом, опасным для жизни многих лиц и незаконного приобретения и хранения взрывных устройств, огнестрельного оружия без предусмотренного законом разрешения (п. 5 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины). Следствие продолжается.

Антонина Туманова

