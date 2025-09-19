Из-за ссоры установил растяжку на мусорном контейнере: на Киевщине погибла женщина, ее муж получил ранения
Киев • УНН
В Киевской области мужчина заложил гранату в мусорный контейнер, что привело к гибели женщины и ранению ее мужа. Злоумышленнику грозит до 15 лет или пожизненное лишение свободы за умышленное убийство и незаконное хранение оружия.
Детали
Инцидент произошел в селе Морозовка Барышевской общины.
Установлено, что подозреваемый незаконно хранил гранату по месту жительства. Позже он перенес и закрепил взрывное устройство на двери контейнера для мусора, который использует семья местных жителей, о чем заранее было известно фигуранту. Когда супруги открыли дверцу контейнера, произошел взрыв.
В результате детонации, 56-летняя женщина погибла на месте, ее 40-летний муж получил телесные повреждения и был госпитализирован.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, в частности просмотра камер видеонаблюдения, опроса возможных свидетелей, правоохранители разоблачили и задержали злоумышленника, причастного к совершению особо тяжкого преступления. Им оказался 60-летний местный житель.
Кроме того, во время обыска по месту жительства злоумышленника полицейские обнаружили и изъяли пять гранат, два взрывателя и около 460 патронов различного калибра.
Добавим
Фигурант задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Вещественные доказательства изъяты.
Следователи сообщили о подозрении фигуранту по факту умышленного убийства, совершенного способом, опасным для жизни многих лиц и незаконного приобретения и хранения взрывных устройств, огнестрельного оружия без предусмотренного законом разрешения (п. 5 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины). Следствие продолжается.