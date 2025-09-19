Через сварку встановив розтяжку на сміттєвому контейнері: на Київщині загинула жінка, її чоловік отримав поранення

$41.250.05
48.780.01
ukenru
Ексклюзив
12:05 • 6642 перегляди
Таємниці осінньої депресії: психологиня розповіла про симптоми та методи подоланняPhoto
12:00 • 5398 перегляди
У ЄС представили 19-й пакет санкцій проти рф: містить бан на російський СПГ, зачепило нафту, банки, крипту, торгівлю, Китай та Індію
Ексклюзив
11:23 • 12694 перегляди
Скандал з російським слідом: чому правоохоронці повинні розслідувати дії тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука – юристиPhoto
08:43 • 29048 перегляди
В Мінфіні заявили, що прожитковий мінімум буде переглянуто
Ексклюзив
07:43 • 29423 перегляди
У Житомирі у ДТП загинув прокурор: деталі подіїPhoto
Ексклюзив
19 вересня, 06:26 • 47059 перегляди
Спокій на тарілці: які продукти знижують тривожність і підтримують нервову систему
18 вересня, 19:49 • 43454 перегляди
МАГАТЕ вимагає, аби рф негайно деокупувала Запорізьку АЕС. 62 країни підтримали резолюцію
18 вересня, 17:45 • 64533 перегляди
Україна обрана до керівних органів Всесвітнього поштового союзу: росія та білорусь вибори програли
18 вересня, 12:49 • 44412 перегляди
Контрнаступ на Донецькому напрямку: Сили оборони звільнили 7 населених пунктів, ще 9 очищені від рф
18 вересня, 10:41 • 52052 перегляди
Діпстрайк на 1400 км: дрони СБУ вдарили по заводу "Газпрома" у Башкортостані - джерела
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+20°
4м/с
63%
753мм
Популярнi новини
ССО підтвердили ураження логістичного хабу морської піхоти рф на курщині: показали відеоVideo19 вересня, 05:36 • 23181 перегляди
У Чернігові пролунав вибух на тлі повітряної тривоги19 вересня, 07:04 • 22820 перегляди
Загибель прокурора у ДТП у Житомирі: розпочато розслідуванняPhoto07:55 • 18313 перегляди
Загибель прокурора у ДТП у Житомирі: поліція шукає свідківPhoto08:27 • 15339 перегляди
Єврокомісія схвалила 19-й пакет санкцій проти рф: його мають представити сьогодні10:27 • 16309 перегляди
Публікації
Таємниці осінньої депресії: психологиня розповіла про симптоми та методи подоланняPhoto
Ексклюзив
12:05 • 6642 перегляди
Скандал з російським слідом: чому правоохоронці повинні розслідувати дії тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука – юристиPhoto
Ексклюзив
11:23 • 12694 перегляди
Спокій на тарілці: які продукти знижують тривожність і підтримують нервову систему
Ексклюзив
19 вересня, 06:26 • 47059 перегляди
Законодавчий "щит" для компаній оборонного комплексу чи практично провал через одне невірне рішення?18 вересня, 11:39 • 55456 перегляди
Крипторинок США 2.0: як змінився американський підхід до регулювання цифрових активів і що це означає для України
Ексклюзив
18 вересня, 09:39 • 80655 перегляди
Актуальнi люди
Сергій Марченко
Дональд Трамп
Рустем Умєров
Урсула фон дер Ляєн
Кая Каллас
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Туреччина
Литва
Реклама
УНН Lite
Адель веде переговори щодо виступу в перерві Супербоулу 2026 року - ЗМІ10:57 • 6476 перегляди
Cadillac F1 підписав грандіозне партнерство з Jim Beam перед дебютом у 2026 роціPhotoVideo10:18 • 8626 перегляди
Які светри обов’язково мати в осінньо-зимовому гардеробі 2025: радить Андре Тан18 вересня, 18:24 • 21950 перегляди
YouTube став лідером медіаіндустрії США і робить ставку на ШІ для створення контенту18 вересня, 05:59 • 41163 перегляди
Кіану Рівз таємно одружився з художницею Александрою Грант під час літньої подорожі Європою17 вересня, 18:36 • 39447 перегляди
Актуальне
TikTok
Мі-8
Свіфт
YouTube
ChatGPT

Через сварку встановив розтяжку на сміттєвому контейнері: на Київщині загинула жінка, її чоловік отримав поранення

Київ • УНН

 • 104 перегляди

У Київській області чоловік заклав гранату в сміттєвий контейнер, що призвело до загибелі жінки та поранення її чоловіка. Зловмиснику загрожує до 15 років або довічне позбавлення волі за умисне вбивство та незаконне зберігання зброї.

Через сварку встановив розтяжку на сміттєвому контейнері: на Київщині загинула жінка, її чоловік отримав поранення

У Київській області чоловік, через конфлікт, заклав гранату в контейнер для сміття, внаслідок чого загинула жінка, а її чоловік отримав осколкові поранення. Відтепер йому загрожує до 15 років або довічне позбавлення волі, передає УНН із посиланням на поліцію Київської області.

Деталі

Інцидент стався у селі Морозівка Баришівської громади.

Встановлено, що підозрюваний незаконно зберігав гранату за місцем проживання. Пізніше він переніс та закріпив вибуховий пристрій на дверях контейнера для сміття, який використовує родина місцевих жителів, про що заздалегідь було відомо фігуранту. Коли подружжя відкрило дверцята контейнера, стався вибух. 

Внаслідок детонації, 56-річна жінка загинула на місці, її 40-річний чоловік отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований.

Під час проведення оперативно-розшукових заходів, зокрема перегляду камер відеоспостереження, опитування можливих свідків, правоохоронці викрили та затримали зловмисника, причетного до вчинення особливо тяжкого злочину. Ним виявився 60-річний місцевий житель. 

Крім того, під час обшуку за місцем проживання зловмисника поліцейські виявили та вилучили пʼять гранат, два підривача та близько 460 набоїв різного калібру.

Вимагав повернути подарований телефон: під Києвом чоловік у салоні краси погрожував колишній гранатою18.09.25, 17:03 • 2322 перегляди

Додамо

Фігуранта затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Речові докази вилучено.

Слідчі повідомили про підозру фігуранту за фактом умисного вбивства, вчиненого способом, небезпечним для життя багатьох осіб та незаконного придбання та зберігання вибухових пристроїв, вогнепальної зброї без передбаченого законом дозволу (п. 5 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України). Слідство триває.

Антоніна Туманова

Кримінал та НП
Київська область