Из-за сбоя в ПП "Краковец" не оформляют легковые автомобили и автобусы на выезд, очереди выросли - пограничники
Киев • УНН
В ППр "Краковец" временно приостановлено оформление легковых автомобилей и автобусов на выезд из Украины из-за неисправности электротрансформатора. На въезд в Украину движение осуществляется в штатном режиме, грузовой транспорт также проходит оформление.
На украинско-польской границе из-за проблем с электроснабжением в пункте пропуска "Краковец" не оформляют легковые автомобили и автобусы на выезд, очереди выросли, сообщили в Госпогранслужбе обновленную на 12 часов информацию, пишет УНН.
Детали
"Из-за технической неисправности электротрансформатора временно приостановлено оформление легковых авто и автобусов на выезд из Украины через ПП "Краковец". Оформление грузового транспорта продолжается. На въезд в Украину движение осуществляется в штатном режиме", - сообщили в ГПСУ.
"По состоянию на 12:00 на выезд из Украины ожидают 60 авто, на въезд - 80 авто", - отметили в ГПСУ.
Путешественникам посоветовали учитывать эту информацию при планировании поездки и, по возможности, выбирать менее загруженные пункты пропуска.
Текущая загруженность пунктов пропуска на Львовщине:
- высокая нагрузка: «Краковец», «Шегини»;
- средний трафик: «Грушев», «Угринов», «Рава-Русская»;
- наименьшая нагрузка: «Смильница», «Нижанковичи».
Напомним
Ранее сегодня, 4 августа, стало известно, что в пункте пропуска "Краковец" временно отсутствует электроснабжение, что привело к приостановке пропуска лиц и транспорта в обоих направлениях. Специалисты работают над восстановлением электропитания.