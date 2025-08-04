Через збій у ПП "Краківець" не оформлюють легковики та автобуси на виїзд, черги зросли - прикордонники
Київ • УНН
У ППр "Краківець" тимчасово призупинено оформлення легкових авто та автобусів на виїзд з України через несправність електротрансформатора. На в'їзд в Україну рух здійснюється у штатному режимі, вантажний транспорт також проходить оформлення.
На українсько-польському кордоні через проблеми з електропостачанням у пункті пропуску "Краківець" не оформлюють легковики та автобуси на виїзд, черги зросли, повідомили у Держприкордонслужбі оновлену на 12 годину інформацію, пише УНН.
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"Через технічну несправність електротрансформатора тимчасово призупинено оформлення легкових авто та автобусів на виїзд з України через ПП "Краківець". Оформлення вантажного транспорту триває. На в’їзд в Україну рух здійснюється у штатному режимі", - повідомили у ДПСУ.
"Станом на 12:00 на виїзд з України очікують 60 авто, на в’їзд - 80 авто", - зазначили у ДПСУ.
Мандрівникам порадили враховувати цю інформацію під час планування поїздки та, за можливості, обирати менш завантажені пункти пропуску.
Поточна завантаженість пунктів пропуску на Львівщині:
- високе навантаження: «Краківець», «Шегині»;
- середній трафік: «Грушів», «Угринів», «Рава-Руська»;
- найменше навантаження: «Смільниця», «Нижанковичі».
Нагадаємо
Раніше сьогодні, 4 серпня, стало відомо, що у пункті пропуску "Краківець" тимчасово відсутнє електропостачання, що призвело до призупинення пропуску осіб та транспорту в обох напрямках. Фахівці працюють над відновленням електроживлення.