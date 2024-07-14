В результате российского обстрела Станислава в Херсонской области ранены мужчина и женщина. У обоих взрывные травмы и контузии, а также ранения ног и спины. Их госпитализировали. Об этом в Telegram сообщили в Херсонской областной военной администрации, передает УНН.

Детали

Всего в течение дня из-за обстрелов армии РФ травмированы 8 человек, говорится в сообщении.

Херсон под российской атакой: в городе раздаются взрывы