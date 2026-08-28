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The New York Times
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Из-за расходов на войну Россия сократила бюджетные расходы на 35% на фоне роста дефицита

Киев • УНН

 • 110 просмотра

Россия сократила большинство бюджетных расходов на 35%, не затронув оборону и социальные выплаты. Дефицит 24 августа достиг 8,654 трлн рублей.

Из-за расходов на войну Россия сократила бюджетные расходы на 35% на фоне роста дефицита

российские власти ввели жесткие ограничения на бюджетные расходы из-за стремительного роста дефицита и нехватки средств. Об этом пишет УНН со ссылкой на The Moscow Times.

Детали

С апреля расходы по большинству статей бюджета сократили на 35%. Ограничения не касаются обороны, социальных выплат, зарплат бюджетникам, субсидий регионам и обслуживания государственного долга. Ведомствам также поручили отложить необязательные расходы и подготовить сокращение штатов на 15%.

По данным Bloomberg, решение приняли после того, как министр финансов рф антон силуанов предупредил премьера михаила мишустина, что в бюджете может не хватить средств для своевременного выполнения всех платежей. К тому моменту дефицит федеральной казны уже достиг 5,5 трлн рублей.

Дефицит превысил годовой план

При планировании бюджета на 2026 год Минфин рф рассчитывал сократить прошлогодний дефицит в 5,7 трлн рублей до 3,7 трлн благодаря повышению НДС и налогов для малого бизнеса. Однако уже в конце первого квартала дефицит превысил план на весь год и составил 4,5 трлн рублей.

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К концу второго квартала «дыра» в бюджете выросла до 5,7 трлн рублей, а в начале августа — до 6,5 трлн. По данным российской системы «Электронный бюджет», по состоянию на 24 августа дефицит достиг 8,654 трлн рублей.

россия продолжает тратить на войну

По оценкам источников Bloomberg, к концу года дефицит может вырасти примерно до 9 трлн рублей, или 3,2–3,8% ВВП. Это превысит даже самый пессимистичный прогноз Центробанка рф в 8,2 трлн рублей.

Несмотря на финансовые проблемы, российские власти пока не считают ситуацию критической и рассчитывают, что страна сможет финансировать продолжение войны против Украины еще несколько лет. В то же время сокращение гражданских расходов уже используется для сдерживания дальнейшего роста бюджетного дефицита.

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Степан Гафтко

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Украина