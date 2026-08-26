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россияне забирают деньги из банков на фоне массового сокращения сети отделений

Киев • УНН

 • 302 просмотра

С начала года российские банки закрыли 1370 отделений, а население обналичило 2,4 трлн рублей. Бизнес также выводит капитал за границу.

россияне забирают деньги из банков на фоне массового сокращения сети отделений
Фото: Служба внешней разведки Украины

российские банки одновременно сокращают количество отделений, а клиенты выводят из них значительные суммы наличных. С начала года в рф закрыли 1370 банковских отделений, а население перевело в наличные 2,4 трлн рублей. Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины, передает УНН.

Детали

российская банковская система одновременно сокращает физическое присутствие и теряет деньги клиентов. Банки закрывают отделения и переводят обслуживание в цифровой формат. россияне в ответ забирают сбережения наличными, а бизнес пытается вывести капитал за границу. Оба процесса показывают одно: доверие к государственной финансовой системе падает. С начала года в россии закрыли 1370 банковских отделений. Если темп сохранится, до конца года их количество может превысить 2000

- говорится в сообщении.

По имеющейся информации, в среднем банки сокращают по 196 отделений в день - это вдвое больше, чем в прошлом году. Больше всего точек закрыл "Сбербанк" - около 540, что составляет почти 40% от общего количества.

Банки объясняют сокращение переходом клиентов в цифровые каналы и необходимостью снижать расходы. В то же время из-за закрытия отделений становится меньше мест, где клиенты могут получить наличные или провести операцию без использования цифровых сервисов.

В то же время сами вкладчики забирают деньги из банков. По данным центробанка рф, с начала года в наличные перевели 2,4 трлн рублей. В июле отток достиг 643 млрд рублей - это максимум за последние месяцы. За первую половину августа из банков забрали еще около 300 млрд. Для населения это уже не просто привычка держать часть денег наличными. Война, санкции и практика государственного вмешательства в экономику подрывают уверенность в том, что деньги на счете принадлежат клиенту и доступны в любой момент

 - говорится в сообщении.

По информации разведки, в россии растут опасения, что банковские ресурсы могут быть использованы для финансирования войны или государство в случае нового финансового кризиса найдет способ залезть в сбережения граждан. Подобное поведение демонстрирует и крупный бизнес. российские компании пытаются хранить часть капитала за пределами страны из-за опасений конфискаций, новых ограничений и финансовых потерь из-за войны.

Напомним

Крупнейшие государственные банки россии фиксируют ухудшение качества кредитных портфелей, рост проблемной задолженности и вынуждены наращивать резервы.

Алла Киосак

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