российские банки одновременно сокращают количество отделений, а клиенты выводят из них значительные суммы наличных. С начала года в рф закрыли 1370 банковских отделений, а население перевело в наличные 2,4 трлн рублей. Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины, передает УНН.

российская банковская система одновременно сокращает физическое присутствие и теряет деньги клиентов. Банки закрывают отделения и переводят обслуживание в цифровой формат. россияне в ответ забирают сбережения наличными, а бизнес пытается вывести капитал за границу. Оба процесса показывают одно: доверие к государственной финансовой системе падает. С начала года в россии закрыли 1370 банковских отделений. Если темп сохранится, до конца года их количество может превысить 2000

По имеющейся информации, в среднем банки сокращают по 196 отделений в день - это вдвое больше, чем в прошлом году. Больше всего точек закрыл "Сбербанк" - около 540, что составляет почти 40% от общего количества.

Банки объясняют сокращение переходом клиентов в цифровые каналы и необходимостью снижать расходы. В то же время из-за закрытия отделений становится меньше мест, где клиенты могут получить наличные или провести операцию без использования цифровых сервисов.

В то же время сами вкладчики забирают деньги из банков. По данным центробанка рф, с начала года в наличные перевели 2,4 трлн рублей. В июле отток достиг 643 млрд рублей - это максимум за последние месяцы. За первую половину августа из банков забрали еще около 300 млрд. Для населения это уже не просто привычка держать часть денег наличными. Война, санкции и практика государственного вмешательства в экономику подрывают уверенность в том, что деньги на счете принадлежат клиенту и доступны в любой момент