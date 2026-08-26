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росіяни забирають гроші з банків на тлі масового скорочення мережі відділень

Київ • УНН

 • 492 перегляди

Від початку року російські банки закрили 1370 відділень, а населення перевело в готівку 2,4 трлн рублів. Бізнес також виводить капітал за кордон.

росіяни забирають гроші з банків на тлі масового скорочення мережі відділень
Фото: Служба зовнішньої розвідки України

російські банки одночасно скорочують кількість відділень, а клієнти виводять із них значні суми готівки. Від початку року в рф закрили 1370 банківських відділень, а населення перевело в готівку 2,4 трлн рублів. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України, передає УНН.

Деталі

російська банківська система одночасно скорочує фізичну присутність і втрачає гроші клієнтів. Банки закривають відділення та переводять обслуговування в цифру. росіяни у відповідь забирають заощадження готівкою, а бізнес намагається вивести капітал за кордон. Обидва процеси показують одне: довіра до державної фінансової системи падає. Від початку року на росії закрили 1370 банківських відділень. Якщо темп збережеться, до кінця року їхня кількість може перевищити 2000

- йдеться у дописі.

За наявною інформацією, у середньому банки скорочують по 196 відділень на день - це вдвічі більше, ніж торік. Найбільше точок закрив "Сбербанк" - близько 540, що становить майже 40% від загальної кількості.

Банки пояснюють скорочення переходом клієнтів у цифрові канали та необхідністю зменшувати витрати. Водночас через закриття відділень стає менше місць, де клієнти можуть отримати готівку або провести операцію без використання цифрових сервісів.

Водночас самі вкладники забирають гроші з банків. За даними центробанку рф, від початку року в готівку перевели 2,4 трлн рублів. У липні відтік досяг 643 млрд рублів - це максимум за останні місяці. За першу половину серпня з банків забрали ще близько 300 млрд. Для населення це вже не просто звичка тримати частину грошей готівкою. Війна, санкції та практика державного втручання в економіку підривають упевненість у тому, що гроші на рахунку належать клієнту і доступні в будь-який момент

 - йдеться у дописі.

За інформацією розвідки, на росії зростають побоювання, що банківські ресурси можуть бути використані для фінансування війни або держава в разі нової фінансової кризи знайде спосіб залізти в заощадження громадян. Подібну поведінку демонструє і великий бізнес. російські компанії намагаються зберігати частину капіталу за межами країни через побоювання конфіскацій, нових обмежень та фінансових втрат через війну.

Нагадаємо

Найбільші державні банки росії фіксують погіршення якості кредитних портфелів, зростання проблемної заборгованості та змушені нарощувати резерви.

Алла Кіосак

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