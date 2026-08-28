Через витрати на війну росія урізала бюджетні видатки на 35% на тлі зростання дефіциту

російська влада запровадила жорсткі обмеження на бюджетні витрати через стрімке зростання дефіциту та нестачу коштів. Про це пише УНН із посиланням на The Moscow Times.

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Із квітня витрати за більшістю статей бюджету скоротили на 35%. Обмеження не стосуються оборони, соціальних виплат, зарплат бюджетникам, субсидій регіонам та обслуговування державного боргу. Відомствам також доручили відкласти необов'язкові витрати та підготувати скорочення штатів на 15%.

За даними Bloomberg, рішення ухвалили після того, як міністр фінансів рф антон силуанов попередив прем'єра михайла мішустіна, що в бюджеті може не вистачити коштів для своєчасного виконання всіх платежів. На той момент дефіцит федеральної казни вже сягнув 5,5 трлн рублів.

Дефіцит перевищив річний план

Під час планування бюджету на 2026 рік Мінфін рф розраховував скоротити торішній дефіцит у 5,7 трлн рублів до 3,7 трлн завдяки підвищенню ПДВ і податків для малого бізнесу. Однак уже наприкінці першого кварталу дефіцит перевищив план на весь рік і становив 4,5 трлн рублів.

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До кінця другого кварталу "дірка" в бюджеті зросла до 5,7 трлн рублів, а на початку серпня – до 6,5 трлн. За даними російської системи "Електронний бюджет", станом на 24 серпня дефіцит досяг 8,654 трлн рублів.

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За оцінками джерел Bloomberg, до кінця року дефіцит може зрости приблизно до 9 трлн рублів, або 3,2–3,8% ВВП. Це перевищить навіть найпесимістичніший прогноз Центробанку рф у 8,2 трлн рублів.

Попри фінансові проблеми, російська влада наразі не вважає ситуацію критичною та розраховує, що країна зможе фінансувати продовження війни проти України ще кілька років. Водночас скорочення цивільних витрат уже використовується для стримування подальшого зростання бюджетного дефіциту.

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