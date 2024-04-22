Из-за ракетного удара рф по Харькову пострадал 19-летний гражданский - ОВА

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Задержаны мужчины, которые подозреваются в убийстве полицейского в Винницкой области
  •  122146 просмотра

Задержаны мужчины, которые подозреваются в убийстве полицейского в Винницкой области

Эксклюзив
Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС
19 апреля 2024, 15:30  •  197109 просмотра

Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС

Эксклюзив
"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки
19 апреля 2024, 15:15  •  306354 просмотра

"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки

Эксклюзив
Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии
19 апреля 2024, 14:48  •  167710 просмотра

Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии

На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"
19 апреля 2024, 13:41  •  129435 просмотра

На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"

Эксклюзив
Гринкевичам по барабану, как они будут выглядеть в глазах общества - экс-прокурор Виктор Чумак
19 апреля 2024, 12:04  •  101127 просмотра

Гринкевичам по барабану, как они будут выглядеть в глазах общества - экс-прокурор Виктор Чумак

Эксклюзив
Сейчас 37,3 тыс. украинцев внесены в реестр пропавших без вести - МВД
19 апреля 2024, 09:28  •  102756 просмотра

Сейчас 37,3 тыс. украинцев внесены в реестр пропавших без вести - МВД

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП
17 апреля 2024, 11:02  •  207439 просмотра

Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП

Эксклюзив
Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму
16 апреля 2024, 17:25  •  237283 просмотра

Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму

Эксклюзив
В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации
16 апреля 2024, 16:44  •  233396 просмотра

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Орденоносец "русского мира": как один депутат щеголяет наградами от церкви московского патриархата

16 апреля 2024, 09:20  •  440512 просмотра

Из-за ракетного удара рф по Харькову пострадал 19-летний гражданский - ОВА

В результате вражеского ракетного обстрела Харькова пострадал 19-летний мирный житель, а около 15 населенных пунктов области подверглись вражеским артиллерийским и минометным обстрелам, в частности Ветеринарное, Гатище, Плетеневка и другие, а в Волчанске в результате обстрела из реактивных систем залпового огня был поврежден дом.

Война •   •  16428 просмотра
Из-за ракетного удара рф по Харькову пострадал 19-летний гражданский - ОВА

россияне ударили по Запорожской области 202 раза, в том числе из авиации

Российские войска совершили 202 обстрела 6 населенных пунктов в Запорожской области, включая авиаудары, атаки беспилотников, обстрелы из РСЗО и артиллерийские обстрелы, разрушив жилые дома, но не вызвав никаких жертв среди гражданского населения.

Война •   •  15056 просмотра
россияне ударили по Запорожской области 202 раза, в том числе из авиации

Враг ночью атаковал Одесскую область - Кипер

Российские войска атаковали Одесскую область с помощью беспилотников "Шахед" из Крыма, повредив складские здания и сельскохозяйственную технику фермерского хозяйства, но о жертвах не сообщалось.

Война •   •  13906 просмотра
Враг ночью атаковал Одесскую область - Кипер

Бойцы ССО ударом HIMARS уничтожили "Гиацинт-С" на оккупированном Юге

Украинские спецназовцы уничтожили российскую самоходную пушку 2С5 "Гиацинт-С" на оккупированном юге ударом из ПТРК "Гиацинт".

Война •   •  15296 просмотра
Бойцы ССО ударом HIMARS уничтожили "Гиацинт-С" на оккупированном Юге

Повреждена линия электропередачи и ферма: россияне обстреляли Никополь из тяжелой артиллерии

Российские обстрелы повредили ферму и линию электропередач в Никополе, но обошлось без жертв.

Общество •   •  16139 просмотра
Повреждена линия электропередачи и ферма: россияне обстреляли Никополь из тяжелой артиллерии

Еще плюс 730 оккупантов и 7 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 460 260 человек личного состава и 7236 танков.

Война •   •  12897 просмотра
Еще плюс 730 оккупантов и 7 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

Ночью ПВО уничтожила 5 из 7 шахедов, есть попадания в Одесской области

5 из 7 беспилотников "Шахид" были уничтожены украинскими силами противовоздушной обороны во время российской атаки на Украину в ночь на 22 апреля, а некоторые беспилотники попали в фермерское хозяйство, повредив здания и технику.

Война •   •  64234 просмотра
Ночью ПВО уничтожила 5 из 7 шахедов, есть попадания в Одесской области

На фронте произошло 85 боевых столкновений - Генштаб

За минувшие сутки произошло 85 боевых столкновений на различных участках фронта, во время которых противник нанес 4 ракетных удара, 45 авиаударов и 71 удар из реактивных систем залпового огня по украинским позициям и населенным пунктам.

Война •   •  26607 просмотра
На фронте произошло 85 боевых столкновений - Генштаб

Авиация Сил обороны нанесла 9 ударов по врагу - Генштаб

За минувшие сутки украинская авиация нанесла 9 ударов по живой силе и технике противника, силы противовоздушной обороны уничтожили 2 управляемые ракеты, а ракетные войска нанесли удар по району сосредоточения живой силы противника и пункту управления БПЛА.

Война •   •  25163 просмотра
Авиация Сил обороны нанесла 9 ударов по врагу - Генштаб

США и Филиппины начали учения с участием 16 тыс. военнослужащих

Соединенные Штаты и Филиппины начали ежегодные военные учения "Баликатан 2024" с участием 16 000 военнослужащих, которые отрабатывают тактику информационной войны, морской безопасности и интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны на фоне роста напряженности в регионе.

Война •   •  96194 просмотра
США и Филиппины начали учения с участием 16 тыс. военнослужащих