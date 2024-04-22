Из-за ракетного удара рф по Харькову пострадал 19-летний гражданский - ОВА

В результате ракетной атаки рф на Харьков накануне вечером пострадал 19-летний мирный житель, а около 15 населенных пунктов области за прошедшие сутки подверглись вражеским артиллерийским и минометным обстрелам, сообщил в понедельник глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

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"21:00, город Харьков. В результате ракетного обстрела по городу пострадал 19-летний гражданский", - написал Синегубов в Telegram.

По его словам, артиллерийских и минометных ударов врага подверглись около 15 населенных пунктов Харьковской области: Ветеринарное, Гатище, Плетеневка и другие. Авиационным обстрелам подвергся Харьков.

В частности, 21 апреля 15:31 в городе Волчанск в результате вражеского обстрела из РСЗО поврежден дом.

"За минувшие сутки в пределах области на Купянском направлении враг наступательных действий не вел", - сообщил Синегубов.

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