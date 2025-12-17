Из-за прорыва трубопровода движение транспорта перекрыли на бульваре Верховной Рады в Киеве

$42.180.06
Европарламент одобрил полный отказ от российского газа до конца 2027 года
Эксклюзив
11:22 • 19170 просмотра
Хищение бюджетных средств. Следствие изучает причастность скандальной клиники Odrex Photo
10:56 • 15573 просмотра
Фон дер Ляйен открыла двери для совместного долга ЕС для Украины вместо российских активов
10:33 • 16019 просмотра
США готовят новые санкции против россии на случай отказа путина от мирного соглашения - Bloomberg
17 декабря, 08:46 • 17680 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Славянского НПЗ в рф и других объектов оккупантов
17 декабря, 07:35 • 19511 просмотра
Европа опасается расширения войны в случае победы россии в Украине - WSJ
17 декабря, 06:31 • 17665 просмотра
"Проблема ЕС не в Бельгии, а в Трампе": Politico узнало о продолжении давления Вашингтона по российским активам
16 декабря, 17:02 • 27440 просмотра
15 лет лишения свободы: приговор Януковичу вступил в законную силуVideo
16 декабря, 16:20 • 46380 просмотра
Итоги "Рамштайна-32": Украина получила рекордные финансовые обязательства на 2026 год и новые системы ПВО
16 декабря, 16:11 • 38832 просмотра
Украина вернула 45 граждан, содержавшихся в пунктах временного содержания иностранцев в рфVideo
публикации
Эксклюзивы
Графики отключений электроэнергии
Владелец поместья звезды НБА Майкла Джордана планирует превратить его в музейPhotoVideo17 декабря, 06:16 • 16970 просмотра
Работа на бумаге: почему НАПК под руководством Павлущика сводит борьбу с коррупцией к отчетам и рекомендациям17 декабря, 07:15 • 27537 просмотра
Поражение российской субмарины "Варшавянка": уничтожены винт и руль, лодке нужен капремонтPhoto17 декабря, 09:06 • 11757 просмотра
Удары по энергетике Одесской области: из-за сильных повреждений не удалось подключить сразу всех абонентов - ОВА10:06 • 9114 просмотра
"А мог бы и бритвой...": Сикорский ответил Захаровой на заявление о "создании Польши Лениным"11:01 • 6006 просмотра
Молчание, которое убивает: почему Минздрав должен отреагировать на массовые жалобы пациентов клиники Odrex15:05 • 1088 просмотра
Мандарины: экспорт, потребление и спрос в Украине и мире14:58 • 1180 просмотра
ЕС днлает откат по запрету на бензиновые и дизельные автомобили с 2035 года: что предусматривается14:39 • 1420 просмотра
Эксклюзив
Работа на бумаге: почему НАПК под руководством Павлущика сводит борьбу с коррупцией к отчетам и рекомендациям17 декабря, 07:15 • 27551 просмотра
Трамп заявил, что стоимость нового бального зала Белого дома может достичь $400 млн12:18 • 4402 просмотра
Владелец поместья звезды НБА Майкла Джордана планирует превратить его в музейPhotoVideo17 декабря, 06:16 • 16982 просмотра
Мультфильм "Зверополис 2" в третий раз возглавил прокат, собрав 1,14 миллиарда долларов14 декабря, 19:02 • 54360 просмотра
Разъяренные фанаты в Индии забросали стадион стульями и бутылками из-за короткого визита МессиVideo13 декабря, 11:42 • 71590 просмотра
От выпивки до черных поясов: пьяного енота из США подозревают в ограблении магазина карате13 декабря, 11:26 • 70995 просмотра
Из-за прорыва трубопровода движение транспорта перекрыли на бульваре Верховной Рады в Киеве

Киев • УНН

 • 44 просмотра

Движение транспорта на бульваре Верховной Рады до улицы Строителей в Киеве перекрыли из-за прорыва трубопровода. Аварийные бригады работают на месте, патрульные обеспечивают безопасность движения.

Из-за прорыва трубопровода движение транспорта перекрыли на бульваре Верховной Рады в Киеве
Фото: Патрульная полиция Киева

В Киеве из-за прорыва трубопровода было перекрыто движение транспорта на бульваре Верховной Рады до улицы Строителей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Патрульную полицию Киева.

Детали

В сети появилось видео прорыва трубопровода. В то же время в полиции заявили, что на месте работают аварийные бригады. Патрульные обеспечивают безопасность движения.

Водителей призвали учесть эту информацию при планировании маршрута своей поездки.

Напомним

В среду, 17 декабря, в Днепровском районе Киева на бульваре Верховной Рады произошел прорыв водопроводной сети. Коммунальные службы зафиксировали повреждение трубы холодного водоснабжения диаметром 600 миллиметров.

Евгений Устименко

