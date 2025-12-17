Из-за прорыва трубопровода движение транспорта перекрыли на бульваре Верховной Рады в Киеве
Киев • УНН
Движение транспорта на бульваре Верховной Рады до улицы Строителей в Киеве перекрыли из-за прорыва трубопровода. Аварийные бригады работают на месте, патрульные обеспечивают безопасность движения.
В Киеве из-за прорыва трубопровода было перекрыто движение транспорта на бульваре Верховной Рады до улицы Строителей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Патрульную полицию Киева.
Детали
В сети появилось видео прорыва трубопровода. В то же время в полиции заявили, что на месте работают аварийные бригады. Патрульные обеспечивают безопасность движения.
Водителей призвали учесть эту информацию при планировании маршрута своей поездки.
Напомним
В среду, 17 декабря, в Днепровском районе Киева на бульваре Верховной Рады произошел прорыв водопроводной сети. Коммунальные службы зафиксировали повреждение трубы холодного водоснабжения диаметром 600 миллиметров.