Из-за прорыва трубопровода движение транспорта перекрыли на бульваре Верховной Рады в Киеве

В Киеве из-за прорыва трубопровода было перекрыто движение транспорта на бульваре Верховной Рады до улицы Строителей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Патрульную полицию Киева.

Детали

В сети появилось видео прорыва трубопровода. В то же время в полиции заявили, что на месте работают аварийные бригады. Патрульные обеспечивают безопасность движения.

Водителей призвали учесть эту информацию при планировании маршрута своей поездки.

Напомним

В среду, 17 декабря, в Днепровском районе Киева на бульваре Верховной Рады произошел прорыв водопроводной сети. Коммунальные службы зафиксировали повреждение трубы холодного водоснабжения диаметром 600 миллиметров.