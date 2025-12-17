Через прорив трубопроводу рух транспорту перекрили на бульварі Верховної Ради в Києві
Київ • УНН
Рух транспорту на бульварі Верховної Ради до вулиці Будівельників у Києві перекрили через прорив трубопроводу. Аварійні бригади працюють на місці, патрульні забезпечують безпеку руху.
У Києві через прорив трубопроводу був перекритий рух транспорту на бульварі Верховної Ради до вулиці Будівельників. Про це повідомляє УНН з посиланням на Патрульну поліцію Києва.
Деталі
У мережі з’явилось відео прориву трубопроводу. Водночас у поліції заявили, що на місці працюють аварійні бригади. Патрульні забезпечують безпеку руху.
Водіїв закликали врахувати цю інформацію під час планування маршруту своєї поїздки.
Нагадаємо
У середу, 17 грудня, у Дніпровському районі Києва на бульварі Верховної Ради стався прорив водопровідної мережі. Комунальні служби зафіксували пошкодження труби холодного водопостачання діаметром 600 міліметрів.