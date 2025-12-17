$42.180.06
Європарламент схвалив повну відмову від російського газу до кінця 2027 року
Ексклюзив
11:22 • 19346 перегляди
Розкрадання бюджетних коштів. Слідство вивчає причетність скандальної клініки Odrex Photo
10:56 • 15667 перегляди
Фон дер Ляєн відкрила двері для спільного боргу ЄС для України замість російських активів
10:33 • 16108 перегляди
США готують нові санкції проти росії на випадок відмови путіна від мирної угоди - Bloomberg
17 грудня, 08:46 • 17756 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Слов'янського НПЗ у рф та інших об'єктів окупантів
17 грудня, 07:35 • 19547 перегляди
Європа побоюється розширення війни у разі перемоги росії в Україні - WSJ
17 грудня, 06:31 • 17686 перегляди
"Проблема ЄС не в Бельгії, а в Трампі": Politico дізналося про продовження тиску Вашингтона щодо російських активів
16 грудня, 17:02 • 27449 перегляди
15 років позбавлення волі: вирок Януковичу набрав законної силиVideo
16 грудня, 16:20 • 46389 перегляди
Підсумки "Рамштайну-32": Україна отримала рекордні фінансові зобов’язання на 2026 рік та нові системи ППО
16 грудня, 16:11 • 38845 перегляди
Україна повернула 45 громадян, яких утримували в пунктах тимчасового тримання іноземців у рфVideo
Розкрадання бюджетних коштів. Слідство вивчає причетність скандальної клініки Odrex
Ексклюзив
11:22 • 19346 перегляди
Робота на папері: чому НАЗК під керівництвом Павлущика зводить боротьбу з корупцією до звітів і рекомендацій17 грудня, 07:15 • 27689 перегляди
Через прорив трубопроводу рух транспорту перекрили на бульварі Верховної Ради в Києві

Київ • УНН

 • 84 перегляди

Рух транспорту на бульварі Верховної Ради до вулиці Будівельників у Києві перекрили через прорив трубопроводу. Аварійні бригади працюють на місці, патрульні забезпечують безпеку руху.

Через прорив трубопроводу рух транспорту перекрили на бульварі Верховної Ради в Києві
Фото: Патрульна поліція Києва

У Києві через прорив трубопроводу був перекритий рух транспорту на бульварі Верховної Ради до вулиці Будівельників. Про це повідомляє УНН з посиланням на Патрульну поліцію Києва.

Деталі

У мережі з’явилось відео прориву трубопроводу. Водночас у поліції заявили, що на місці працюють аварійні бригади. Патрульні забезпечують безпеку руху.

Водіїв закликали врахувати цю інформацію під час планування маршруту своєї поїздки.

Нагадаємо

У середу, 17 грудня, у Дніпровському районі Києва на бульварі Верховної Ради стався прорив водопровідної мережі. Комунальні служби зафіксували пошкодження труби холодного водопостачання діаметром 600 міліметрів.

Євген Устименко

КиївПодії
