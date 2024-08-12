Из-за постоянных ракетных атак рф европейские трейдеры избегают украинских газохранилищ - Financial Times

Этим летом, из-за российских ракетных ударов по энергетике, европейские трейдеры используют только часть хранилищ природного газа в Украине. Об этом пишет Financial Times, передает УНН.

Детали

В издании напоминают, что Украина имеет крупнейшие подземные хранилища в Европе и в прошлом году предоставила компаниям ЕС ценное пространство для хранения избыточного газа накануне зимы.

Однако после российских атак весной по энергетической инфраструктуре, включая насосные установки для хранения газа, европейские объемы в июне и июле сократились до десятой части от объемов, хранившихся за тот же период прошлого года.

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FT подчеркивает, что газовые хранилища в ЕС могут вместить максимум около 100 миллиардов м³ природного газа, тогда как годовой спрос в блоке составляет от 350 до 500 миллиардов м³, в зависимости от погодных и других условий.

В прошлом году Украина предложила около 10 миллиардов м³ дополнительных мощностей для хранения газа, а европейские компании накопили более 2 миллиардов м³ накануне зимних месяцев.

Но в этом году закачка была незначительной, даже несмотря на то, что хранилища ЕС заполнены на 86% - самый высокий уровень этого года.

По данным агентства Argus, европейские компании отправили только 15,4 миллиона м³ и 51,9 миллиона м³ в июне и июле, по сравнению с 102,7 миллионами м³ и 586,6 миллионами м³ в эти месяцы 2023 года.

Отмечается, что сами газовые резервуары расположены глубоко под землей, что защищает их от ударов, повреждение наземных объектов, используемых для закачки газа в хранилища, является значительным риском, о котором волнуются трейдеры.

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Главная проблема заключается не в потере газа, а в невозможности отобрать его, когда это нужно - объясняет руководитель отдела торговли континентальной Европой энергетической группы Axpo Марко Заальфранк.

Дополнение

Аналитики Financial Times, отмечают, что Украина стремится, чтобы европейские трейдеры продолжали использовать ее газовую инфраструктуру потому, что это приносит ценный доход ее разрушенной войной экономике.

В прошлом году в ЕС даже велись переговоры с банками о предоставлении страхования для покрытия рисков, но они провалились. Один из высокопоставленных сказал, что увеличение атак только усложняет такие решения.

По его словам, Украина может заработать около 200 миллионов евро от европейских трейдеров, которые хранят газ, но встречная гарантия должна достичь 1 миллиарда евро.

Напомним

Заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник заявил, что уже более 200 европейских трейдеров используют украинскую газотранспортную инфраструктуру, которая стала составляющей системы ЕС.