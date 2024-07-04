В результате атаки рф на Полтавскую область повреждена газовая инфраструктура, погиб работник, трое ранены - Минэнерго
Киев • УНН
В результате атаки российских войск на Полтавскую область 3 июля была повреждена газовая инфраструктура, погиб 49-летний сотрудник АО "Укргаздобыча", еще трое получили ранения, сообщили в четверг в Минэнерго.
В результате атаки российских войск на Полтавскую область 3 июля была повреждена газовая инфраструктура, погиб 49-летний сотрудник АО "Укргаздобыча", еще трое получили ранения, сообщили в четверг в Минэнерго, пишет УНН.
В результате атаки на Полтавщину повреждена газовая инфраструктура, погиб работник АО "Укргаздобыча".
В министерстве напомнили, что вчера, 3 июля 2024 года, россия ударила по Полтавщине.
Один человек погиб и еще трое получили ранения во время атаки россиян на Полтавщину - ОВА3 июля 2024, 16:08 • 32906 просмотров
"Среди поврежденной инфраструктуры также и объект АО "Укргаздобыча". В результате атаки, к сожалению, погиб 49-летний электромонтер, трое работников ранены", - указали в Минэнерго.
Как сообщается, им оказывается необходимая медицинская помощь.
"Продолжаются работы по локализации и ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, работают все соответствующие службы", - говорится в сообщении Минэнерго.