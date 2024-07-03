На Полтавщине в результате атаки рф один человек погиб и еще трое - травмированы. Кроме того - обломками повреждены школа и детсад. Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Филипп Пронин, передает УНН.

"... имеем потери в результате российской атаки. По предварительной информации, погиб один гражданский человек, еще трое травмированы. Один из них в тяжелом состоянии", - сообщил Пронин.

Также, по его словам, обломками повреждены школа и детский сад в Полтавском районе.

Ранее

Как сообщал УНН, третий день подряд россияне атакуют Полтавщину. По словам председателя Полтавской ОВА, во время сегодняшней атаки есть попадания.