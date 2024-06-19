Из-за обвала части путепровода: в Киеве задерживается часть трамваев

В Киеве из-за обвала фрагментов пешеходной части Воздухофлотского путепровода задерживается движение трамваев №№ 1, 3. об этом предупредили в Киевской городской государственной администрации, передает УНН.

Детали

Задерживается движение трамваев №№ 1, 3 из-за обвала фрагментов пешеходной части Воздухофлотского путепровода на трамвайную линию. Движение авто вдоль трамвайной линии также временно перекрыто - резюмировали в КГГА.

В ведомстве добавили, что автомобильное движение перекрыто на границе улиц Борщаговской и Жилянской (под путепроводом).

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КП "Киевпастранс" уже планирует организовать движение автобусов по маршруту трамвая № 3, об изменениях будет сообщено отдельно.

В КГГА добавили, еще на месте работают необходимые городские службы, чтобы как можно быстрее восстановить возможность дорожного движения.

Напомним

Из-за обвала части путепровода на столичном проспекте Воздушных Сил, движение транспорта перекрыто на улице Борщаговской в обоих направлениях.