В Киеве на улице Жилянской обрушился мост, передает УНН со ссылкой на сообщение столичных Telegram-каналов.

"На улице Жилянской произошел обвал пешеходного тротуара на мосту. Сейчас о пострадавших неизвестно", - сообщает Киев city.

Информацию об обвале также подтверждает "Труха".

"Обрушился пешеходный мост на проезжую часть в Киеве", - говорится в сообщении.

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