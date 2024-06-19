У Києві обвалився міст: що відомо
Київ • УНН
На вулиці Жилянській у Києві обвалився міст. Інформації про постраждалих немає.
У Києві на вулиці Жилянській обвалився міст, передає УНН із посиланням на повідомлення столичних Telegram-каналів.
"На вулиці Жилянській стався обвал пішохідного тротуару на мосту. Наразі про постраждалих невідомо", - повдіомляє Київ city.
Інформацію про обвал також підтверджує "Труха".
"Обвалився пішохідний міст на проїжджу частину в Києві", - йдеться у повідомленні.
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