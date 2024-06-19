Через обвал частини шляхопроводу: у Києві затримується частина трамваїв
Київ • УНН
У Києві обвалилася частина пішохідного переходу, що призвело до затримки руху трамваїв № 1 і 3 і перекриття руху на прилеглих вулицях.
У києві через обвал фрагментів пішохідної частини Повітрофлотського шляхопроводу затримується рух трамваїв №№ 1, 3. Про це попередили в Київській міській державній адміністрації, передає УНН.
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Затримується рух трамваїв №№ 1, 3 через обвал фрагментів пішохідної частини Повітрофлотського шляхопроводу на трамвайну лінію. Рух авто вздовж трамвайної лінії також тимчасово перекрито
У відомстві додали, що автомобільний рух перекритий на межі вулиць Борщагівської та Жилянської (під шляхопроводом).
У Києві обвалився міст: що відомо19.06.24, 19:13 • 18003 перегляди
КП "Київпастранс" вже планує організувати рух автобусів за маршрутом трамвая № 3, про зміни буде повідомлено окремо.
У КМДА додали, що на місці працюють необхідні міські служби, щоб якнайшвидше відновити можливість дорожнього руху.
Нагадаємо
Через обвал частини шляхопроводу на столичному проспекті Повітряних Сил, рух транспорту перекритий на вулиці Борщагівській в обох напрямках.