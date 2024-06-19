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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
16:43 • 5016 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

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Обвал моста в Києві: на вулиці Борщагівській перекрили рух транспорту в обох напрямках

Київ • УНН

 • 19285 перегляди

На проспекті Повітряних сил у Києві обвалилася частина шляхопроводу. Правоохоронці перекрили рух вулицею Борщагівською в обох напрямках.

Обвал моста в Києві: на вулиці Борщагівській перекрили рух транспорту в обох напрямках

Через обвал частини шляхопроводу на столичному проспекті Повітряних Сил, рух транспорту перекритий на вулиці Борщагівській в обох напрямках, передає УНН із посиланням на патрульну поліцію Києва.

"У зв'язку з обвалом частини шляхопроводу на проспекті Повітряних Сил, рух транспорту перекритий на вулиці Борщагівській в обох напрямках", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці закликають столичних водіїв врахувати цю інформацію під час планування маршруту своєї поїздки.

Нагадаємо

Як повідомляв УНН, у Києві на вулиці Жилянській обвалився міст.

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