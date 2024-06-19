Обвал моста в Києві: на вулиці Борщагівській перекрили рух транспорту в обох напрямках
Київ • УНН
На проспекті Повітряних сил у Києві обвалилася частина шляхопроводу. Правоохоронці перекрили рух вулицею Борщагівською в обох напрямках.
Через обвал частини шляхопроводу на столичному проспекті Повітряних Сил, рух транспорту перекритий на вулиці Борщагівській в обох напрямках, передає УНН із посиланням на патрульну поліцію Києва.
"У зв'язку з обвалом частини шляхопроводу на проспекті Повітряних Сил, рух транспорту перекритий на вулиці Борщагівській в обох напрямках", - йдеться у повідомленні.
Правоохоронці закликають столичних водіїв врахувати цю інформацію під час планування маршруту своєї поїздки.
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Як повідомляв УНН, у Києві на вулиці Жилянській обвалився міст.