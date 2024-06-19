Из-за обвала части путепровода на столичном проспекте Воздушных Сил, движение транспорта перекрыто на улице Борщаговской в обоих направлениях, передает УНН со ссылкой на патрульную полицию Киева.

"В связи с обвалом части путепровода на проспекте Воздушных Сил, движение транспорта перекрыто на улице Борщаговской в обоих направлениях", - говорится в сообщении.

Правоохранители призывают столичных водителей учесть эту информацию при планировании маршрута своей поездки.

Напомним

Как сообщал УНН, в Киеве на улице Жилянской обрушился мост.