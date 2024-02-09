Из-за обстрелов рф Запорожской области за сутки пострадали двое гражданских
Киев • УНН
Двое гражданских получили ранения в Запорожской области в результате 156 российских обстрелов по региону за прошедшие сутки.
В результате вражеских атак на Запорожскую область за прошедшие сутки два человека получили ранения. Об этом сообщил председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, пишет УНН.
За прошедшие сутки российские военные 156 раз обстреливали территорию Запорожской области. В результате ударов пострадали два человека - в Степногорске и Гуляйполе
По его словам, полностью или частично разрушены жилые дома и хозяйственные строения.
Ранее УНН сообщал, что российские военные в четверг обстреляли 24 населенных пункта Запорожской области.
Из-за обстрелов рф Запорожской области за сутки пострадали двое гражданских
Двое гражданских получили ранения в Запорожской области в результате 156 российских обстрелов по региону за прошедшие сутки.
Судья ВАКС предостерег от необоснованных преследований чиновников МОУ, которые подписывают оборонные контракты
Судья ВАКС предостерег от необоснованных преследований чиновников оборонного ведомства, которые подписывают оборонные контракты.
Дефицита электричества нет, в краткосрочные ремонты выведены 3 блока и корпус ТЭС - Минэнерго
Дефицита электроэнергии в энергосистеме Украины не фиксируется, три энергоблока и корпус ТЭС были выведены из эксплуатации для проведения краткосрочных ремонтов.
В Азербайджане окончательно объявили победу Ильхама Алиева на внеочередных выборах президента страны
Центральная избирательная комиссия Азербайджана официально объявила о победе действующего президента Ильхама Алиева на досрочных президентских выборах с 92,12% голосов после обработки всех бюллетеней.
Несмотря на войну Одесская область стремительно развивает медицину: завершен капремонт больницы, где оказывают помощь при инфарктах
Открытие отделения интервенционной радиологии в Дунайской областной больнице в Одесской области позволяет оказывать современную помощь при инфарктах и инсультах с помощью новой современной ангиографической системы, несмотря на войну.
"Не знает, где заканчиваются и где начинаются его границы": Боррель предупреждает, что путин пойдет на все, чтобы остаться у власти
Дипломат ЕС Жозеп Боррель предупредил, что президент россии, которая развязала войну против Украины, владимир путин не намерен сдаваться.
Украинских пленных в российском Ил-76 не было - Данилов
По словам секретаря СНБО, на борту разбитого российского самолета не было украинских пленных.
россияне пытаются реализовать план по окружению Авдеевки и отрезать от города коксохим - Барабаш
российские оккупанты пытаются окружить Авдеевку с юга и севера, продолжая лобовые атаки в районе Авдеевского коксохимического завода, чтобы отрезать его от города, сообщил глава Авдеевской военно-гражданской администрации.
СБУ пришла с обысками в Киево-Печерскую Лавру - источник
СБУ проводит обыски в Киево-Печерской лавре.
Воздушные силы предупредили о вероятных пусках ракет из Ту-95
Воздушные силы Украины предупредили, что российские бомбардировщики Ту-95 маневрировали вблизи линий запуска ракет.