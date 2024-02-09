Из-за обстрелов рф Запорожской области за сутки пострадали двое гражданских

В результате вражеских атак на Запорожскую область за прошедшие сутки два человека получили ранения. Об этом сообщил председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, пишет УНН.

За прошедшие сутки российские военные 156 раз обстреливали территорию Запорожской области. В результате ударов пострадали два человека - в Степногорске и Гуляйполе - написал Федоров в соцсетях.

По его словам, полностью или частично разрушены жилые дома и хозяйственные строения.

Ранее УНН сообщал, что российские военные в четверг обстреляли 24 населенных пункта Запорожской области.