Через обстріли рф Запорізької області за добу постраждали двоє цивільних
Київ • УНН
Двоє цивільних отримали поранення у Запорізькій області внаслідок 156 російських обстрілів по регіону минулої доби.
Внаслідок ворожих атак на Запорізьку область минулої доби двоє людей отримали поранення. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, пише УНН.
Минулої доби російські військові 156 разів обстрілювали територію Запорізької області. Внаслідок ударів постраждали двоє людей - в Степногірську та Гуляйполі
За його словами, повністю чи частково зруйновано житлові будинки та господарчі будови.
Раніше УНН повідомляв, що російські військові у четвер обстріляли 24 населені пункти Запорізької області.