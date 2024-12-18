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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Из-за обстрела рф Черниговщины погиб пенсионер

Из-за обстрела рф Черниговщины погиб пенсионер

Киев  •  УНН

 • 6407 просмотра

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В результате российского обстрела Семеновской громады погиб 74-летний мужчина после попадания в частный дом. За сутки оккупанты совершили 18 обстрелов области, зафиксировано 40 взрывов.

74-летний мужчина погиб в результате российского обстрела Семеновской общины Черниговской области во вторник, 17 декабря. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Нацполицию.

Детали 

Вечером 17 декабря россияне в очередной раз обстреляли пограничную Семеновскую громаду Новгород-Северского района. В результате вражеского попадания в частный дом погиб 74-летний пенсионер

- говорится в сообщении Нацполиции.
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Дополнение

По словам главы ОВА Вячеслава Чауса, 17 декабря российская армия 18 раз обстреляла территорию Черниговской области. Всего зафиксировано 40 взрывов.

Демченко о "прорыве" рф на Сумщину: не фиксировали попытки захода оккупантов, противнику там сложно наступать10 дек. 2024, 09:21 • 127873 просмотра

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
chernigovskaya-oblastЧерниговская область