Из-за обстрела рф Черниговщины погиб пенсионер
Киев • УНН
В результате российского обстрела Семеновской громады погиб 74-летний мужчина после попадания в частный дом. За сутки оккупанты совершили 18 обстрелов области, зафиксировано 40 взрывов.
74-летний мужчина погиб в результате российского обстрела Семеновской общины Черниговской области во вторник, 17 декабря. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Нацполицию.
Детали
Вечером 17 декабря россияне в очередной раз обстреляли пограничную Семеновскую громаду Новгород-Северского района. В результате вражеского попадания в частный дом погиб 74-летний пенсионер
Дополнение
По словам главы ОВА Вячеслава Чауса, 17 декабря российская армия 18 раз обстреляла территорию Черниговской области. Всего зафиксировано 40 взрывов.
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