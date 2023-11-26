Из-за непогоды Штаб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на дорогах начинает круглосуточную работу

В ближайшее время в некоторых областях прогнозируются сильные снегопады и гололедица, поэтому начинает работать Штаб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на дорогах. Об этом сообщило государственное агентство по восстановления и развития инфраструктуры Украины, передает УНН.

Мокрый снег и дождь, заносы на дорогах и гололедица: в Украине ухудшаются погодные условия. Чтобы оперативно реагировать на ситуацию и не допустить проблем на автодорогах, начал круглосуточную работу Штаб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на дорогах государственного значения - говорится в сообщении.

Детали

Из-за активного циклона в Украине, кроме западных и восточных областей, сегодня-завтра ожидаются сложные погодные условия II (оранжевого) уровня опасности.

Таким образом в Киевской, Черниговской, Черкасской, Одесской областях ожидаются сильные снегопады. В Сумской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской областях сильные мокрый снег и дождь. Местами будет гололед. А в Харьковской, Днепропетровской, Херсонской, Запорожской областях и Крыму пройдут значительные дожди.

В северных, центральных, южных областях и Крыму усиление ветра до 17-22 м/с, местами до 25 м/с, в Одесской и Николаевской областях 25-30 м/с; в западных и восточных областях порывы ветра 15-20 м/с.

Напомним

В Одесской области из-за снега и гололеда сегодня с 8:30 временно перекрыли движение для большегрузных транспортных средств на автомобильных дорогах общего пользования государственного значения М-15 Одесса-Рени (на г. Бухарест) и М-28 Одесса - Южное - /М-14/ (Объезд г. Одессы).

Впоследствии из-за усиления непогоды движение на дороге М-15 Одесса-Рени ограничили для всех видов транспорта.

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