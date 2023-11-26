В Одесской области из-за непогоды перекрыто движение грузовиков на двух трассах

Из-за непогоды в Одессе и области на двух трассах региона временно ограничили движение для большегрузного транспорта. Об этом информирует Служба восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области, передает УНН.

Детали

Отмечается, что временное перекрытие движения для большегрузных транспортных средств касается автомобильных дорог общего пользования государственного значения М-15 Одесса-Рени (на Бухарест) и М-28 Одесса - Южное - /М-14/ (объезд Одессы).

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Движение временно перекрывается для большегрузного транспорта в связи с ухудшением погодных условий (интенсивный снег, шквальный ветер и гололедица), с целью обеспечения эффективной работы снегоуборочной техники и недопущения совершения дорожно-транспортных происшествий и возникновения заторов - говорится в сообщении.

Дополнение

Ограничения вступили в силу с 08:30. Ориентировочное время запрета движения составляет 12 часов. В ведомстве также призвали водителей быть осмотрительными на дорогах, и по возможности не выезжать без необходимости.

Напомним

В связи с ухудшением погодных условий с метелями и возможными снежными заносами по всей Украине Государственная служба по чрезвычайным ситуациям советует гражданам оставаться дома и воздержаться от поездок 26-27 ноября.